图为市民在地坛书市“旧书新知”专区选购展销的书籍。

新华社记者 陈钟昊摄

北京文化论坛举办前后，一系列文化活动为市民带来丰富多彩的文化体验。不少北京市民在今年的中秋假期，前往地坛公园，度过一个充满书香的中秋佳节。

去年9月，时隔十年的北京地坛书市再次回归。地坛是千年古都北京的九坛之一，至今已有470余年历史，位于北京中轴线北延长线上，是传统文化地标式建筑。

从1993年到2013年，北京地坛书市曾经连续举办了20多年，成为北京市民喜闻乐见的群众性图书文化盛会，在广大读者记忆深处留下了不能忘却的文化印记和独特情怀。随着北京地坛书市回到了具有地标性意义的地坛公园，不仅让广大读者有机会在旧地重拾过去的美好回忆和阅读情怀，还在更高起点和更广空间中营造耳目一新的阅读体验，更好满足广大读者对美好阅读生活的新期待。

据介绍，本次书市展销总面积约1.8万平方米，设置“旧书新知”专区、童书亲子阅读区、外文原版图书专区等10个展区，汇集来自全国的出版机构、实体书店、特色展商超330家。

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