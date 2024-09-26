刘千僡

刘千僡（前）做志愿者时与外国观众合影。

作者供图

我在巴黎第七大学学习生物学和信息学，当得知巴黎奥运会招募志愿者时，我兴致勃勃地报了名。最初，我有些忐忑，因为自己社会实践经历不够丰富，法语还不够流利。幸运的是，我通过了志愿者的录取程序，带着激动和期待，加入了这场全球盛会。

我被分配到观众服务的志愿者小组，任务主要包含检票、指路、活跃气氛，内容丰富。我有一个任务是在贝尔西体育场入口处的残奥会纪念标前帮观众合影留念。我很喜欢这项工作，每次按下快门，都帮观众捕捉到珍贵的奥运回忆。我时常鼓励他们摆出最灿烂的笑容，然后我尝试寻找合适的光影角度。有一次，一名观众在离场时特意来感谢我拍摄的照片。他说，志愿者的热情和细心让这场盛会更加精彩。听到这番话，我的心中充满了自豪。

记得有一次，一位法国父亲带着两个孩子在急着找入口，我主动带他们找到正确的方向。途中，看到我胸前的中国徽章，大女儿兴奋地展示她刚在学校学到的中文，小儿子在旁边说也要学中文。临别时，他们用中文说了一句“再见”，看着他们对中文充满热情，我的心里很高兴。同时，我深深体会到自己作为志愿者，也是外国人了解中国的一扇窗。

在志愿服务期间，我还遇到了一群聋哑女孩。她们闪着亮晶晶的眼睛，看见我戴的中式发簪，用手语表达赞美。虽然我们无法通过语言交流，但通过手势和微笑，我感受到了她们的真诚与善意。

我的同事们对中国很感兴趣，尤其是那些曾经去过中国的同事，他们常常兴奋地向我谈起在北京、上海的旅游或工作经历。一次闲聊时，我和他们聊起了中国各种美食，大家纷纷打开话匣子，有人提到北京烤鸭，有人说上海菜好吃……这些交流不仅拉近了我们的距离，也让外国同事们对中国有了更具体的了解。在工作时，我发现积极的态度是会感染到别人的，我们不是机械地完成工作，也要把乐观、阳光的形象展现出来。我与来自不同国家的同事和观众建立了深厚的友谊。虽然我们有不同的文化背景，讲不同的语言，但我们在巴黎相遇、合作，一起为奥运会的顺利举行共同努力。每当我与其他国家的志愿者们分享中国故事，或与外国观众探讨中国文化时，我都感受到自己肩负着使命，想让大家更加了解我的国家。

随着残奥会的结束，我的志愿者工作也告一段落。我会记得那些温暖的笑容，记得每一次真诚的交流，对自己作为一名中国志愿者参与其中感到自豪。

（作者系巴黎第七大学本科生）

(责编：李依环、熊旭)