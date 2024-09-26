本报记者 周姝芸

俄罗斯莫斯科大学学生在街头表演中国舞后合影。

受访者供图

日前，在德国柏林轨道交通展上，中国铁道科学研究院集团有限公司工作人员（左）向参观者介绍复兴号高速综合检测列车模型。

新华社发

在荷兰的中国留学生邀请外国同学一起制作冰皮月饼。

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留学在外，学子们切身体会到祖国日新月异的变化。祖国广阔的舞台提供了发展机遇与成长空间，学子们期待学成归来发挥所长，贡献青春力量。

切身感受祖国发展强盛

“时光飞逝，我在荷兰留学已近9年。”荷兰学生学者联合会主席陈榆说，在异国他乡，他发现身边有越来越多的中国产品。“家电、智能手机、新能源汽车……一个个耳熟能详的中国品牌走进荷兰市场，成为大家生活的一部分。我身边的荷兰友人常向我问起中国，他们说想去中国北京、上海、西安等城市旅游。作为海外学子，祖国的发展让我们自豪。”陈榆说。

“中国的跨境电商出海，给当地人带来许多网购便利。”全法中国学者学生联合会主席张乙江分享道，“海外版阿里巴巴、Shein快时尚零售商等受到法国人的喜欢，我身边越来越多的朋友用中国跨境电商软件购买各类中国产品，他们说不仅物美价廉，而且便捷高效。”

崔传杰在英国牛津大学从事博士后研究，在这段时间里，令他感触最深的是祖国新能源领域的蓬勃发展。崔传杰说：“以我的研究方向氢能源为例，近年来，中国青年学者常在欧洲氢能源相关主题研讨会上崭露头角，国内科研团队的研究和应用令各国专家印象深刻。此外，祖国在电池新技术、电动汽车领域发展飞速，我所在课题组的一些同事常向我提起，他们表示钦佩。”

就读于悉尼大学的黄超有相似体会。他说：“在澳大利亚留学期间，我时常听到外国同学、教授对中国新能源汽车赞誉有加。不仅如此，中国的基础设施建设引发许多人关注。四通八达的高铁网让出行变得十分便利，听到同学们称赞中国高铁的速度，我为祖国感到骄傲。”

“不少法国同学告诉我，他们认为中国是一个充满科技创新活力的国家。”法国索邦大学在读博士生于洋说，“在刚刚结束的巴黎奥运会上，阿里云通过其云计算和人工智能技术为奥运会数字化转型作出了重要贡献。我还参加了不少国内各类招才引智活动，到祖国多个省市和地区参观、学习，5G网络、智慧医疗、绿色能源……我切实感受到了祖国科技实力的强大。”

党新元获国家留学基金委的资助，在比利时鲁汶大学攻读建筑物理与可持续性设计博士学位。他说：“中国在文化遗产保护中的创新备受瞩目。例如‘数字故宫’和‘数字敦煌’项目，通过高科技手段实现了对文物的数字化保存与展示，不仅延续了历史记忆，还通过虚拟技术使更多人得以近距离感受中国悠久的文化。这些举措展示了中国在文化遗产保护领域的智慧，得到了广泛的国际赞誉。”

中国影视美食渐成流行元素

留学在外，学子们不仅学习知识，也在跨文化交流中拓展视野，展示自己的文化特色。海外学子不约而同地提到，越来越多人对中国文化产生兴趣，聆听中国故事。

“在奥地利留学，我发现中国音乐的演出总是很受欢迎，上座率很高。”就读于奥地利莫扎特大学乐队指挥专业的黄豆说，“去年，我所在的萨尔茨堡学联乐队举办了小提琴协奏曲《梁祝》音乐会。音乐会结束后，有不少外国观众热泪盈眶地来向我们祝贺，他们表示故事令人十分感动。还有一次，我们用二胡等乐器表演了歌曲《越人歌》，引发了外国友人对中国民族乐器以及《楚辞》的浓厚兴趣。在这些音乐活动中，我强烈感受到了奥地利观众对中国传统文化的欣赏，为此我感到十分骄傲，希望继续在舞台上用音乐讲中国故事。”

黄立志先后在美国、南非留学。她说：“海外求学多年，我真切地感觉到祖国越来越强大。在南非留学时，我和同学们一起组建了中国学生学者联合会。在南非金山大学，前来参加我们组织的汉语培训班、中国文化节、中南学术对话的学生多到常常挤满了整个礼堂，大家迫不及待地想要了解和学习中文和中国文化。不少南非青年说，他们还想前往中国学习、交流。”

“在法国，越来越多人对中国文化感兴趣，学习中文的法国人也越来越多。”张乙江说，“中国的影视、美食、汉服等在法国传播开来，逐渐成为流行元素，尤其是近几年短视频像一股热浪席卷海外，我平时经常看见许多法国人在刷中国短视频，他们以一种轻松愉快的方式了解中国。我身边想去中国留学的外国同学不少，他们想学习中文专业、机械工程、经济等专业。”

高牧洋在俄罗斯莫斯科大学留学已有7年。他说：“许多俄罗斯人乐于观看中国文化演出。莫斯科大学学联的‘惊鸿舞团’和‘知华汉服社’常受邀在莫斯科各大剧院、演出厅、市中心广场展示中国舞或汉服秀，现场俄罗斯观众热情高涨。”

愿以青春之力践行报国之志

教育部发布的数据显示，2012年以来，我国各类出国留学人员中超过八成完成学业后选择回国发展。国内机会多、成长空间大，为海外学子提供了广阔的发展舞台。学子们纷纷表示，愿以青春之力践行报国之志，成为祖国未来建设的生力军。

“在埃及学习、生活多年，我经常见到中国元素，例如中国品牌的产品、中国文化活动等，这些让我深感祖国的强大与繁荣。”埃及学联主席摆克成说，“我所学专业为阿拉伯语言文学和对外阿拉伯语教学。随着中国对外交流合作的加强，相关专业人才的需求也会越来越大。身处多元文化环境，中国留学生就是世界认识中国、了解中国的一扇窗。我将发挥自身跨文化交流能力，为中外交流贡献自己的力量。”

陈榆表示，如何用更深层次对话让世界更了解中国，是许多留学生一直思考并正在实践的。“展现可信、可爱、可敬的中国形象，推动中华文化更好走向世界，我们重任在肩。作为一名研究健康政策的博士生，我会充分利用所学，为提高全民健康水平尽一份力。”

高牧洋说：“祖国在人工智能、工业互联网、大数据等领域的发展迅速，作为一名数字经济专业的博士生，我希望学成归来后，为国家的数字经济建设作出自己的贡献。”

意大利米兰理工大学的博士生张肇聿说：“我主要从事海上风力发电研究。在过去几年里，我发现越来越多中国学者、中国企业出现在新能源相关学术会议或行业展览等国际舞台上。祖国为海外学子实现理想抱负和人生价值搭建了广阔舞台，我会充分利用留学机会，践行留学报国精神，力争在科研领域寻求突破。”

张瑞华是英国牛津大学医疗统计专业的博士生。她说：“目前，中国生物领域基础研究取得重要原创性突破，创新能力大幅提升。我希望可以在海外夯实所学知识，增强个人实力，珍惜新时代的机遇，为祖国建设添砖加瓦。”

(责编：李依环、熊旭)