9月20日上午，北京市八一学校附属玉泉中学庚新校园美育艺术001号馆开幕式及“为祖国河山立传”系列美育浸润活动课程研讨交流活动举行。多位艺术教育专家、学者、知名艺术家，以及来自云南、深圳的学校美育领导和美术骨干教师、海淀区中小学优秀美术骨干教师参与此次开幕仪式，共同探讨新时代美育教育方针的落实，为校园美育建设及中华优秀传统文化的传承与发展助力。

活动上，北京市八一学校附属玉泉中学校长姜杉作题为《上善尚美，以美育人——北京市八一学校附属玉泉中学构建全方位美育体系的实践探索》的报告。她指出，学校积极响应国家美育战略，将美育作为发展重点，通过政策引领、文化塑造、系统构建和浸润行动等举措，全面加强美育工作，打造“上善尚美，以美育人”的崭新格局，并且对未来充满期待。

北京市八一学校附属玉泉中学充分利用自身深厚的“上善文化”底蕴，不断优化课程设置，大力促进各学科间的有机融合，同时深化实践体验，力求构筑“上善尚美，美育人心”的学校美育新格局。为了实现这一宏伟蓝图，学校正稳步推进六大核心行动，包括深化美育教学改革、提升教师美育素养、普及艺术实践活动、营造浓厚的校园美育文化、优化美育评价机制以及赋能美育智慧教育。

北京市八一学校附属玉泉中学美术教师郅立成以“美育融课艺境日新，馆入课堂善美如玉”为题发言。他认为，美育在玉泉中学得到深度贯彻与实践，校园绘画展即将开幕，学校与艺术机构合作开展美育浸润活动，未来计划将美术馆作为美育教育阵地。

美术教师郅立成作报告

北京市八一学校附属玉泉中学历史教师苗润洁作题为《探美“样式雷”——跨学科视角下中学美育特色课程建设探索》的发言。苗润洁介绍，学校依托“上善课程”体系和“三山五园”校本课程基础，推出了“样式雷”跨学科校本课程。该课程确定了美术、语文、历史、数学四个学科教学框架及课程建设计划，将通过跨学科融合教学提升学生美育素养。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)