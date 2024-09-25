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双向奔赴 “职”援疆来 北京职教专家团队赴和田开展送教调研工作

2024年09月25日11:06 |
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为深入推进京和职业教育协作项目，协助和田地区职业学校（含技工学校）优化技能人才培养模式、强化职业教育基础办学能力，9月18日至22日，首都师范大学京疆学院组织27位职业学校（含技工学校）领导干部、学科带头人和骨干教师代表前往新疆和田地区开展为期5天的“一对一”送教调研工作。

京和职业教育协作项目是北京市援疆和田指挥部2024年重点支持的教育援疆项目，计划对新疆和田市、和田县、墨玉县、洛浦县及地区直属的11所职业院校（含技工院校）开展针对性帮扶。项目包括领导干部交流考察、骨干教师跟岗实践、职教专家送教指导以及品牌专业（群）建设等4个子项目。其中，专业（群）建设是该项目实施的重点，最终确定了首都师范大学、民政职业大学、北京农业职业学院、北京金隅科技学校、北京市黄庄职业高中、北京市工业技师学院、北京汽车技师学院等7所学校进行一对一结对帮扶，推动项目高质量实施。

首都师范大学京疆学院副院长沈晓非介绍，此次送教调研与和田地区职业学校赴京交流培训紧密衔接，来自北京的7所职业学校在此前专业建设交流和研讨成果的基础上，按照结对关系分组研讨11所职业学校的专业建设和人才培养方案，“一校一策”推进和田地区职业教育发展提升。

19日上午，北京市援疆和田指挥部社会事业部副部长，和田地区教育局党组成员、副局长付兴锋在送教调研座谈会上指出，京和职业教育协作项目旨在利用北京职业教育力量，畅通联系渠道、搭建发展平台，建立点对点合作帮扶机制，帮助和田职业院校师资队伍建设和教育教学水平提升。希望各校积极利用专家智慧和力量，充分了解校情、学情，为对口学校专业群建设的下一步发展找到可借鉴、可持续的工作思路和工作模式。

送教调研期间，各校专家深入一线，前往学校和周边企业开展参观、调研和座谈工作，系统了解和田地区职业学校专业建设基本现状，包括“双师型”教师队伍建设、实习实训设施建设、特色专业建设、质量评价体系建设等方面的推进情况、经费投入以及建设过程中遇到的问题。同时，各校专业带头人及校领导也与当地学校充分沟通交流，以和田地区职业技能人才需求、岗位需求为导向，分享北京职业教育经验，促进校际交流合作。

送教专家纷纷表示，共同推进京和职业教育协作项目的互学互鉴，提高和田地区职业教育水平、培养更多优秀的技能人才是大家共同的心愿。学校的实训室环境，专业实训设备较几年前有了明显改善，但目前实训基地建设和师资力量相对薄弱，教师们对专业技能提升需求强烈。针对各校之间专业设置同质化的问题，未来在专业群建设将围绕和田地区发展和区域主导产业，不断加强对口学校专业建设。

未来，京和职业教育协作项目将持续聚焦区域经济社会发展需求，结合专家调研情况，分析和田地区职业教育高质量发展的长远规划和战略目标，促进师资由“输血”向“造血”转变，逐步实现从“帮扶一校”到“助推一地”的蝶变，为和田职业教育高质量发展贡献北京力量。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)

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