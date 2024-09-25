交流会现场。课题组供图

人民网北京9月25日电 （记者李依环）当前，短视频作为一种新的媒介形式，已成为青少年学习、娱乐的重要工具。近日，短视频背景下如何提升中学生网络素养交流会在清华大学附属中学召开。会上，中国青少年研究中心相关课题组发布了阶段性成果《新时代初中生网络素养研究报告》（下称《报告》）。

课题组负责人、中国青少年研究中心研究员孙宏艳介绍，此次调查是针对6个省份7641名初中生得出的结果。《报告》显示，亲子关系显著影响初中生网络素养及短视频使用行为。亲子关系好、与父母经常交流上网内容的初中生，更倾向于使用短视频学习或搜索信息，每天使用短视频的时长和频率也较为适度。

亲子关系好的初中生用短视频学习比例更高

调查显示，亲子关系“很好”、亲子间“经常”交流上网内容的初中生，认为自身网络素养水平“很好”的比例最高，分别为82.2%和76.6%。多项研究也表明，良好的家庭氛围、和谐的亲子关系、平等的亲子互动对少年儿童的网络素养水平和互联网使用行为有正向的促进作用。

根据《报告》，“经常”和孩子讨论上网内容的家庭，初中生用短视频学习、搜索信息的比例分别为 62.2%和69.1%、用短视频放松身心如看宠物/电视剧/看动漫的比例为45%。以上三个数据，与“从不”和孩子讨论的家庭相比，分别高出11.9%、15.0%及低17.1%。

《报告》指出，亲子关系的质量越高，初中生使用短视频的频率和时长越适度。亲子关系很好的初中生，“偶尔”和“很少”使用短视频的比例最高（28.4%），亲子关系“很好”、“经常”与父母交流上网内容的初中生，每天长时间使用短视频的比例最低，分别为6.8%和6.4%。

视频、短视频是初中生学习网络安全知识的第一渠道

对于“初中生最喜欢的短视频内容”，调查发现，生活常识和生活技能（62.8%）、自然科学和科普知识（62%）、传统文化和人文艺术（55.7%）位列前三 ，还有近五成（47.2%）的受访学生喜欢在短视频平台上学习网络安全知识。

交流会上，清华大学附属中学教师李敏婧谈到：“短视频可以成为一种教学工具。语文学科要求学生在高一年级完成《红楼梦》的阅读。但我们教学时间有限，还面临着部分学生兴趣匮乏、学习时间少、名著语言难度高等问题。在这种情况下，我们选择在语文课堂上播放《红楼梦》‘中译中’系列短视频，帮助学生理解名著里的那些言外之意，效果很好。”

《报告》也发现，视频、短视频已成为初中生学习网络安全知识的第一渠道。对“学习反网暴或反诈骗渠道”的调查发现，有七成多（74.8%）初中生表示自己通过短视频或视频平台学习到预防网络暴力和网络诈骗的方法，在各渠道中位列第一，超过学校课堂教学（48.7%），电视或广播（44.6%），报刊或杂志、图书（40.2%），网页、网站、论坛（39.9%），社区或社会上的普法宣传（36.5%），听家长讲（36.4%）。

课题组建议家长注重亲子交流、用好网络教育资源

孙宏艳建议，家长要提高自身网络素养，重视家庭文化建设，构建和谐的亲子关系，注重亲子交流与互动，和孩子协商确立“上网规矩”。与此同时，家长、教师也应理性看待短视频的普及性，善于发挥短视频正向、积极的作用，引导少年儿童有选择地运用短视频上的优质教育资源丰富阅历、增长见识，储备向上的力量。

清华附中一位学生家长认为，经常和孩子交流上网内容，一方面能够提升亲子关系融洽度，另一方面也能在潜移默化中正向引导和影响孩子，“我们跟他分享一些有趣的综艺节目片段、发人深省的电影或者纪录片、介绍前沿科技的短视频，我们和孩子分享视频的时候也是在交流双方的心得体会，让他了解父母的价值观所在。”

中国家庭教育学会副会长孙云晓表示，父母和孩子经常交流上网内容，是互相学习、一起提升网络素养的良好方式，还能促进亲子关系变得融洽。“当孩子感到家庭氛围很温暖、生活很丰富时，过度使用手机的概率就会大大降低。”孙云晓说。

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