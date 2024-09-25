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同济大学成立计算机科学与技术学院

2024年09月25日08:59 | 来源：科技日报
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记者9月20日获悉，同济大学计算机科学与技术学院日前正式揭牌。该学院融合原计算机科学与技术系、软件学院而成立，是继9月1日成立新交通学院后，同济大学在优化信息学科布局方面迈出的又一重要步伐。

同济大学党委书记方守恩表示，计算机科学与技术是人工智能发展的关键支撑。成立计算机科学与技术学院，是学校回应时代所需和国家急需、全面开启信息学科发展新篇章、推动人工智能赋能学科创新发展、提升学科综合实力的战略选择。他期待新学院进一步面向国家战略和科技前沿，加强人工智能、网络与分布式计算、计算机软件等领域的高端人才培养与关键技术攻关，深入推进科技创新和成果转化，为建设计算机科学与技术特别是人工智能的中国学派，以及加快建设教育强国、推进中国式现代化建设贡献力量。

同济大学校长、中国工程院院士郑庆华表示，计算机学科是信息学科的重要组成部分，学校不仅要正视当前计算机学科面临的新挑战，还要立足长远、力求超越，联合校内外多方力量，努力把计算机学科建设成为战略性、支撑性的优势学科。

据悉，同济大学1978年创立计算机工程专业，1987年成立计算机科学与工程系，1992年成立计算机学院，下设计算机系、计算中心等，1998年撤销计算机学院，成立电子与信息工程学院，计算机科学与工程系成为下设系之一。2002年，计算机科学与工程系更名为计算机科学与技术系。同济大学软件学院于2001年成立，是首批国家示范性软件学院之一。2021年，软件学院入选首批国家特色化示范性软件学院。

计算机科学与技术、软件工程两个学科同根同源，共同在国家重大项目和学科前沿上取得了优异成绩，研发了一批原创性成果，培育了众多领军人才和行业精英。此次融合，标志着计算机科学与技术、软件工程两个一级学科将携手并进，在人才培养及科学研究方面书写新篇章。

（黄艾娇 记者王春）

(责编：郝孟佳、李依环)

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