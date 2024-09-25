“中国科学院院士、中国工程院院士刘永坦用数十年如一日的坚守，为祖国筑起了一道坚不可摧的‘海防长城’，培养出一批新体制雷达领域的‘雷达铁军’。刘永坦心怀‘国之大者’，为教育事业默默奉献，用实际行动诠释了一名教育家的初心使命。”近日，哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）教授宗华在哈工大博物馆的新体制雷达模型前讲述了“时代楷模”称号获得者刘永坦的故事。

这是日前在哈工大博物馆举行的哈工大“弘扬教育家精神主题参观路线”活动中的一幕。全国教育系统先进集体代表、全国模范教师、哈工大“八百壮士”精神宣讲团成员等接力讲述哈工大“八百壮士”为党育人、为国育才的感人故事与家国情怀。

从哈工大教授陈光熙带领师生研制的我国第一台会说话、会下棋的计算机模型，到哈工大“八百壮士”的杰出代表、中国科学院院士马祖光生前使用多年的桌椅，再到中国工程院院士沈世钊带领团队提供关键技术支撑的“中国天眼”工程模型……在哈工大博物馆内，一件件展品、一个个展区“串”起一条弘扬教育家精神主题参观道路。学生们在这里可以沉浸式、情景式地感受哈工大“八百壮士”精神的深刻内涵。

在教学仪器和笔记展厅，全国模范教师王淑娟向大家介绍拥有“铁将军”之称的中国工程院院士俞大光60多年前的教学笔记。她说，老一辈哈工大“八百壮士”铸就的“规格严格，功夫到家”教学作风，深深烙印在哈工大每一代师生的心中，成为所有哈工大教师共同恪守的育人准则。“我希望我的学生能将哈工大‘八百壮士’精神传承下去，为建设教育强国作出更大贡献。”王淑娟说。

如今，老一辈“八百壮士”或已离去，或已入耄耋之年，但哈工大“八百壮士”精神犹如一面旗帜，指引着后辈前进的方向。哈工大马克思主义学院思政课教师何家旭表示：“此次活动通过‘情景式讲述+沉浸式体验’的方式，为学校思政教育注入新活力，是学校推动思政教育发展的又一次创新实践。作为哈工大思政课教师，我将不断创新方式方法，提升课程的感染力和说服力，引导青年学生立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。”（记者 李丽云 朱 虹）

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