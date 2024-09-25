9月24日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，人力资源社会保障部副部长李忠介绍，党的十八大以来，我国城镇新增就业年均1300万人，脱贫劳动力外出务工规模稳定在3000万人以上，保持了就业形势的总体稳定。

“党的二十届三中全会明确把健全高质量充分就业促进机制作为重要的改革任务之一。我们将坚持把促进高质量充分就业作为新时代新征程就业工作的新定位新使命，全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，实施就业优先战略，强化就业优先政策，以深化就业体制机制改革为动力，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。”李忠表示，具体来说，稳就业促就业将从五个方面着力。

一是着力强化就业优先导向。把促进高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标，积极推动就业政策与财政、货币等宏观政策协同发力，提高发展的就业带动力。在构建现代化产业体系中优先支持吸纳就业能力强的产业和企业，在推进动能转换中培育新的就业增长点，推动重大政策、重大项目、重大生产力布局，创造更多就业机会。

二是着力缓解结构性就业矛盾。适应新一轮科技革命和产业变革，建立人力资源需求预测机制，加强就业岗位调查，及时发布急需紧缺职业需求目录，增强人力资源开发的前瞻性。统筹抓好教育、培训和就业，健全终身职业技能培训制度，深化技能中国行动，启动技能强企行动，提升劳动者就业能力。

三是着力完善重点群体政策支持体系。始终把高校毕业生等青年就业作为重中之重，完善财政、税收、金融等支持政策，强化岗位开发，畅通基层成长成才路径，优化衔接校内校外服务，确保青年就业水平总体稳定。坚持外出务工和就近就业并重，培育壮大劳务品牌，完善外出务工服务体系，稳定农民工特别是脱贫人口就业规模。畅通失业人员等就业困难人员求助渠道，完善援助机制。

四是着力激发就业创业活力。一方面，完善就业公共服务制度，健全统一规范的人力资源市场体系，使就业服务更加可及、更加均等、更加专业；另一方面，完善创业带动就业的保障制度，健全创业培训、创业孵化、创业活动支持体系，优化政策支持、场地提供、资源对接一揽子举措，提升创业质量。

五是着力营造公平就业的良好环境。不断健全劳动法律法规，加强劳动关系协调协商，完善社会保障体系，维护劳动者合法权益。加强市场监管和劳动保障监察执法，有效治理就业歧视、欠薪欠保、违法裁员等乱象，畅通社会流动渠道。

对于高校毕业生等青年就业问题，人力资源社会保障部就业促进司负责人宋鑫表示，将以未就业毕业生就业服务攻坚行动为抓手，在政策落实、招聘对接、能力提升等方面持续发力，促进青年就业创业。

一是建立实名制工作台账。围绕应届未就业毕业生、登记失业青年等，全面摸清个人信息、求职需求、就业状态等，建立实名工作台账。同时，人力资源社会保障部网站等开通求职登记小程序，未就业毕业生可以进行求职登记，一体纳入实名台账。

二是落实“1131”集中服务。对纳入实名台账的未就业青年，提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推荐、1次技能培训或就业见习机会，促进他们尽快实现就业。

三是实施一对一困难帮扶。对低保家庭、脱贫家庭、残疾毕业生以及长期失业青年，组织开展结对帮扶，实行“一人一策”，优先提供指导服务、优先推荐就业岗位、优先开展培训见习。

四是开展一系列招聘活动。近期启动了大中城市联合招聘高校毕业生专场活动，国庆后还将组织金秋招聘月等专项服务，各地也将开展一批专业化、行业性、区域性的系列招聘，促进高校毕业生等青年就业。

在新职业方面，人力资源社会保障部新闻发言人、政策研究司司长卢爱红介绍，随着经济社会发展，科技进步、产业结构调整升级，新产业、新业态、新模式加快发展，新职业应运而生，并发展起来，需要及时征集发布。“我们将紧跟经济社会发展的新趋势，充分调动各方面力量，积极挖掘、培育新的职业序列。”卢爱红表示，人力资源社会保障部将持续征集发布新职业，加快新职业标准和培训基础资源开发，大力促进新职业从业人员能力提升。

（记者 邱玥）

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