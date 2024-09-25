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 新中国成立75年来——

教育改革发展扎实推进

2024年09月25日08:36 | 来源：光明日报
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9月24日，国家统计局发布了新中国75年经济社会发展成就系列报告之二十。新中国成立75年来，我国教育事业取得举世瞩目的巨大成就，中国特色社会主义教育体系不断完善，14亿人享有更好更公平教育正逐步成为现实，多层次、宽领域、全方位的教育对外开放格局初步形成。党的十八大以来，我国教育普及程度实现新提升，教育改革激发新活力，教育强国建设推动扎实有力，为全面推进中华民族伟大复兴提供重要支撑。

新中国成立75年来，各级各类教育普及水平实现历史性跨越。学前教育普及水平快速提升，1950年，我国学前教育毛入园率仅为0.4%，2023年达到91.1%，提高90.7个百分点；义务教育普及程度大幅提高，2023年，全国共有义务教育阶段在校生1.6亿人；高等教育普及水平实现跨越，2023年，各种形式的高等教育在学总规模4763万人，比1949年增长406倍。

教育服务更加公平可及，教育均等化扎实推进。普惠性学前教育覆盖面持续扩大，2023年，全国共有普惠性幼儿园23.6万所，占幼儿园总数的86.2%。城乡义务教育差距逐渐缩小，2017年《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》颁布，截至2021年底，全国各省（自治区、直辖市）全部通过国家义务教育基本均衡发展督导评估认定。

新中国成立75年来，我国人才培养成果斐然，国民文化素质全面提升，人口素质稳步提高，劳动力素质结构更加优化。2023年，我国劳动年龄人口平均受教育年限为11.05年，比1982年增加3年；我国新增劳动力平均受教育年限为14年，接受高等教育的人口达2.5亿人。

党的十九大以来，通过实施“教育现代化推进工程”，重点推动高校“双一流”建设、中西部高校基础能力建设、自主创新能力建设。1949年，我国研究生在学人数仅为629人；2023年在学研究生388万人，其中在学博士、硕士生数分别为61万人和327万人。

（记者 董蓓）

(责编：李依环、郝孟佳)

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