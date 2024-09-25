原标题：北京朝阳：实现优质教育资源均衡发展

记者从日前召开的北京市朝阳区教育发展大会上获悉，近年来，朝阳区坚持“内扩外引”，通过优化集团化办学，以强带弱，建设一校、带动一批、辐射一片。

据介绍，朝阳区集团化办学打破了学校之间的隔阂封闭状态，集团内各校纷纷“打开门”，合作共赢，促使区域整体形成开放的、互动的、合作的良性教育生态。截至目前，朝阳区共组建了21个中小学教育集团，覆盖全部公办中小学，实现优质资源100%全覆盖。

与此同时，朝阳区还主动“走出去”，以开放的心态，将优质教育资源“请进来”。相继与十一学校、人大附中、清华附中、北京师范大学附属实验中学等学校签订合作协议，通过新建学校、联合办学等模式扩大区域优质教育资源，并纳入名校集团化管理，为“宜学朝阳”源源不断注入新活力。近5年来，朝阳区新建、改扩建学校19所，新增义务教育学位1.6万个。

此外，朝阳区还拥有总量大、种类全、课程丰富、服务对象多元的国际教育资源。开放的环境、融合的模式，使朝阳区吸引了全球100余个国家和地区的上万名学生在此接受国际教育。

在开放办教育的同时，朝阳区还聚焦“名师、名长、名校”，大力培养教育家型校长、专家型教师，截至目前，全区有市级特级校长29名，特级教师285名，正高级教师218名，市级以上骨干教师507名，各级各类骨干人才占全区专任教师的58.1%。

在朝阳区教育发展大会上，朝阳区教育发展专家咨询委员会、朝阳区科学教育联盟、朝阳区艺术教育联盟成立。未来，朝阳区将继续坚持开放办教育，实现教育优质均衡发展，加快建设有朝阳特色的教育强区，让孩子们在家门口就能“上好学”。（记者张景华 董城）

(责编：李依环、郝孟佳)