刘建军

思想政治教育是中国共产党的优良传统和政治优势，马克思主义经典作家关于思想政治教育工作有着丰富论述。从学术上对这些丰富论述进行梳理研究，是推进思想政治教育学科建设高质量发展的内在要求和基础工作。李忠军等撰著的《马克思恩格斯思想政治教育思想研究》（全四卷）（高等教育出版社出版），扎根文本、结合原典，对马克思恩格斯经典著作中蕴含的思想政治教育立场、观点和方法进行深入阐释，进一步深化了思想政治教育原理研究。

该书具有以下几个特点：一是追问经典、寻根开源。聚焦马克思恩格斯的经典文献进行研究，并以此为基础开展论述和评析。二是犁耕文本、对接实践。在对个人与社会、能动与受动、教育与环境等思想政治教育相关概念进行深入阐释的基础上，注重结合当今现实进行有针对性的述评。三是注重逻辑、系统展现。对马克思恩格斯相关论述进行总体把握，形成“概念—范畴—内容—方法”的论证体系。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)