人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

进一步深化思想政治教育原理研究（新书评介）

——《马克思恩格斯思想政治教育思想研究》（全四卷）简评

刘建军
2024年09月25日08:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

思想政治教育是中国共产党的优良传统和政治优势，马克思主义经典作家关于思想政治教育工作有着丰富论述。从学术上对这些丰富论述进行梳理研究，是推进思想政治教育学科建设高质量发展的内在要求和基础工作。李忠军等撰著的《马克思恩格斯思想政治教育思想研究》（全四卷）（高等教育出版社出版），扎根文本、结合原典，对马克思恩格斯经典著作中蕴含的思想政治教育立场、观点和方法进行深入阐释，进一步深化了思想政治教育原理研究。

该书具有以下几个特点：一是追问经典、寻根开源。聚焦马克思恩格斯的经典文献进行研究，并以此为基础开展论述和评析。二是犁耕文本、对接实践。在对个人与社会、能动与受动、教育与环境等思想政治教育相关概念进行深入阐释的基础上，注重结合当今现实进行有针对性的述评。三是注重逻辑、系统展现。对马克思恩格斯相关论述进行总体把握，形成“概念—范畴—内容—方法”的论证体系。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部