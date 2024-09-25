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中国藏学家交流团访问法国

2024年09月25日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社巴黎电  （记者乔本孝）中国藏学家交流团9月20日至22日访问法国，与法国智库、专家等就中国式现代化的西藏实践，及当下国际关切的热点问题深入交流探讨。

交流团由中国藏学研究中心副总干事扎洛任团长，成员包括中国藏学研究中心、中国社科院亚太与全球战略研究院、中国政法大学人权研究院的藏学专家学者等。

在与法国亚洲研究中心负责人及专家的座谈中，交流团专家介绍了西藏如期完成脱贫攻坚任务后，在推进中国式现代化新征程上的具体实践。扎洛表示，作为中国式现代化的重要组成部分，西藏的现代化追求共同富裕，防止两极分化；追求物质文明与精神文明协调发展，既能与时俱进，又能传承与发展西藏优秀传统文化；追求人与自然和谐相处，筑牢生态安全屏障；追求和周边国家地区密切经济文化交流，促进区域合作。

法国巴黎地缘政治学院为交流团到访举办了主题研讨会。交流团专家结合历史事实指出，西藏自古属于中国，所谓“西藏问题”是近代以来帝国主义势力殖民侵略中国西藏地方的产物，如今又成了一些外部势力打压中国的一张牌，从来无关西藏人民的福祉。

法国专家欢迎交流团来访，表示增进相互了解十分有益。法国国际问题专家让·迪维尼奥说，西藏自古就是中国的一部分，国际社会对此有共识，一些国家通过搞乱西藏打压中国的图谋不会得逞。法国国立东方语言文化学院教授布鲁诺·德维斯基说，他去年实地到中国青海和甘肃考察，看到各族人民生活安定祥和，藏民语言、文化、宗教等得到充分尊重和保护。

(责编：李依环、郝孟佳)

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