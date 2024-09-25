新华社香港9月24日电 （奚天麒）“剪纸让我感受到中华文化的魅力，我最想学会剪出一个‘家’字！”香港道教联合会圆玄学院第三中学一年级外籍学生丽莎说。24日下午，她专心致志地跟随来自内地的非物质文化遗产传承人学习传统民间剪纸。

为庆祝中华人民共和国成立75周年，由香港济南同乡会主办的“非遗文化进校园·泉涌香江庆国庆”活动24日下午在香港道教联合会圆玄学院第三中学举行。济南剪纸艺术院院长王涛和济南面塑协会会长骆遂应邀来到学校，向近百名学生分享中国非物质文化遗产的历史。

下午2时许，同学们陆续进场学习制作名为“春”的剪纸和“欣欣向荣”的面塑。他们在雕画面塑中的五星红旗时神情专注，一丝不苟。

“非遗文化走进了香港校园，这是一堂很好的国情教育课。”该中学校长赖俊荣说。

香港西贡区议员、西贡将军澳青年总会主席温启明介绍，现场还有非华裔学生参与学习制作，亲身体验中华传统文化的魅力可以帮助他们更快融入香港社会。

本次活动由济南市海外联谊会、香港济南同乡会、香港济南联谊总会共同发起。

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