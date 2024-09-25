本报记者 杨明方 阿尔达克

乌鲁木齐城南，紧邻八路军驻新疆办事处旧址，绿树成荫的红湖岸边，坐落着开创新疆高等教育历史先河的新疆大学红湖校区。

从1924年新疆俄文法政专门学校成立，到1935年更名为新疆学院，再到1960年定名新疆大学——今年9月，新疆大学迎来建校100周年。

2022年7月，习近平总书记在新疆考察调研，第一站就来到有着光荣革命传统和鲜明办学特色的新疆大学。

在新疆大学马克思主义学院“铸牢中华民族共同体意识研究基地”，习近平总书记强调：“各民族命运始终同中华民族整体命运紧密相连，中华文明是新疆各民族文化的根本所在。”

栉风沐雨秉初心，砥砺奋进续华章。新疆大学与党和国家同呼吸、共命运，以立德树人为根本任务，把服务国家发展战略和新疆经济社会发展需要作为使命担当，谱写了新疆高等教育发展的崭新篇章。

传承红色基因的精神家园

“为新疆培养造就更多忠诚干净担当的高素质干部”，近日，在中央党校新疆民族干部培训班创办70周年之际，习近平总书记作出重要指示强调。

“习近平总书记的重要指示精神，为学校落实立德树人根本任务、建设一流大学指明了前进方向、提供了根本遵循和行动指南。”新疆大学党委书记代斌表示。

走进新疆大学红湖校区，校训“团结、紧张、质朴、活泼”8个大字映入眼帘。俞秀松路、林基路大道、杜重远路、沈雁冰路、赵丹路……以这些仁人志士的名字命名的校园道路，映照着新疆大学走过的峥嵘岁月。

新疆大学校训来源于中国人民抗日军事政治大学校训。抗日战争期间，俞秀松、林基路、杜重远等一批共产党人和进步人士，来到当时的新疆学院主持工作、授课讲学。他们以马列主义为指导，以延安抗大为榜样改造新疆学院。自此，新疆学院孕育出一大批青年马克思主义者，掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动。

近年来，新疆大学坚持用红色文化培根铸魂，注重发挥校史馆以史育人的作用。以文学院在校学生为主体成立的林基路艺术剧社，创排《共产党人在新疆1936—1945》《我们正青春年少》等，生动展现“抗大精神”。新疆大学校史研究会会长于付恩介绍，校史馆访客量从年均1万多人次增至3万多人次。

在思政课程体系建设上，新疆大学除了重点开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”，还增设“新疆各族人民保卫边疆斗争史”等专题，开设以中华民族历史观为重点的“简明新疆地方史教程”地方思政课，增强学生的历史认同与文化自信。

新疆大学副校长、马克思主义学院院长顾光海介绍，新疆大学共设立26家铸牢中华民族共同体意识调研基地，坚持以铸牢中华民族共同体意识铸魂育人，让中华民族共同体意识根植各族师生心灵深处。

培养兴疆固边人才的摇篮

2022年7月，习近平总书记在新疆大学考察调研时强调，育人的根本在于立德。“立德立什么？就是要坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，增进师生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。”

以“抗大精神”育人，为兴疆固边服务，新疆大学先后培养各民族高层次专门人才30余万名，成为新疆建设发展的骨干力量。

“改革先锋”称号获得者库尔班·尼亚孜，是新疆大学文学院汉语言专业1986届本科毕业生。2003年，他拿出全部积蓄60万元，在家乡乌什县依麻木镇创办国家通用语言小学，教授学生国家通用语言文字，积极推广中华优秀传统文化。

“通过4年专业学习，我深感中华文化博大精深，以及国家通用语言文字教育的重要性。”库尔班·尼亚孜说，“我将始终践行为党育人、为国育才的初心使命，继续为推广国家通用语言文字贡献力量。”

到基层去，到祖国最需要到的地方去。新时代的新疆大学，全面贯彻党的教育方针，推动立德树人同新时代党的治疆方略深度融合，成为培养兴疆固边人才的摇篮。近3年，新疆大学毕业生到基层就业人数累计达3190余人。

来自四川成都的刘慧就是其中一员。2023年6月她从新疆大学法学院硕士毕业后，前往巴音郭楞蒙古自治州，成为街道办事处的一名工作人员，“我愿用自己的青春，在基层发光发热。”

近年来，新疆大学约70%毕业生选择留在新疆就业，为新疆高质量发展提供了重要的人才支撑。

引领区域创新发展的高地

2022年7月，习近平总书记在新疆大学考察调研时强调，要突出优势特色，打造高水平师资队伍，提升科研创新能力，推动新疆大学“双一流”建设不断迈上新台阶。

自诞生之日起，新疆大学不断提升办学水平，为缓解新疆人才短缺问题发挥了积极作用，并为新疆乃至全国经济社会发展作出了重要贡献。

1972年，新疆大学物理系开始将激光技术列为物理专业的主要教学和科研内容之一。1974年，激光研究被列为学校重点科研项目。新疆大学物理系师生克服重重困难，于1976年4月和1977年7月，分别研制成功氦—氖激光器和二氧化碳激光器，填补了新疆激光技术领域的空白。

上世纪80年代，新疆大学重点建设具有新疆特色、为新疆经济社会发展服务的科研机构。激光技术研究室（所）、基本粒子理论研究小组、计算机技术应用研究室、中亚地理研究室、新疆气候研究室等机构的设置，为新疆相关领域的发展提供了重要的技术和人才支持。

1983届毕业生、新疆大学教授王维庆深耕风力发电四十载，带领团队成功研制具有自主知识产权的大型风电机组电控系统并实现产业化，填补了国内空白。

新时代新征程，新疆大学将提升科技创新能力作为抓手，在学科建设、师资队伍建设、科研创新等方面持续取得进步。

——马克思主义理论学科以“铸牢中华民族共同体意识研究”为学科建设特色，有效服务西北边疆治理和新时代党的治疆方略。

——计算机科学与技术学科聚焦多语言多模态认知计算与内容安全等研究，在“丝绸之路经济带”多语种自然语言互译等领域形成一批高水平研究成果。

——化学学科以解决新疆碳基能源资源清洁高效转化与高值化利用中的重大基础科学问题、工程技术难题和需求为导向，开展基础与应用基础研究。

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“5年来，新疆大学围绕科技热点难点问题，累计提出各类科技建议百余条，推进哈密市碳达峰及碳减排等多条建议转为政府部门工作决策。”新疆大学党委副书记、校长姚强表示。

弦歌不辍，薪火相传；栉风沐雨，春华秋实。

有着光荣革命传统的新疆大学，正在新时代新征程书写着新篇章。代斌表示，新疆大学将锚定全面建成丝绸之路经济带上特色鲜明的研究型一流大学，奋力打造传承红色基因的精神家园、区域重要的人才中心和创新高地，为书写中国式现代化的新疆篇章作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)