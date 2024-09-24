陈子季

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国教育大会精神，做好新时代新征程教育财务工作，必须结合党的二十大和二十届三中全会的战略部署，建立健全教育强国建设战略性投入机制，加快实现教育财务工作战略性转变，不断强化对教育重大战略任务财力保障，为教育强国建设提供更加有力的战略性支撑。

一、在战略定位上，从重民生保障向重战略支撑转变。

新中国成立以来，不同历史时期对教育投入有不同战略定位：计划经济体制下长期作为消费性投资，重在保障基本运转；市场经济体制建立初期作为基础性投资，重在改善办学条件；全面建设小康社会过程中作为民生性保障，重在促进教育公平。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把教育提升到“国之大计、党之大计”的战略高度优先发展，把教育投入作为支撑国家长远发展的战略性投资优先保障。特别是党的二十大报告把教育同科技、人才一道单独成章进行布局，突出强调了教育的战略性支撑作用，也凸显出教育投入作为战略性投资的定位。

在这次全国教育大会上，习近平总书记深刻阐述教育强国建设必须正确处理好五大关系，首要的就是正确处理支撑国家战略和满足民生需求的关系。这就要求教育财务工作，首先要在教育投入的战略定位上，从重民生保障转向重战略支撑，建立健全教育强国建设战略性投入机制，统筹支持实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，一体支持推进教育发展、科技创新、人才培养。只有更好支撑国家战略，才能更好满足民生需求。

二、在投入强度上，从教育大国投入向教育强国投入转变。

强教必先强投入，这是世界主要教育强国建设的重要启示，也是我国“穷国办大教育”“大国办强教育”“强国办好教育”发展历程总结的重要经验。党的十八大以来，我国财政性教育经费支出占国内生产总值比例持续12年保持在4％以上，充分体现了国家支持教育事业发展的力度和决心，有力支撑我国建成世界上规模最大的教育体系，有力推动我国教育现代化发展总体水平迈入世界中上国家行列。

同时也要看到，教育经费总量不足与加快建设教育强国还不完全相匹配，与加快建设高质量教育体系还不完全相适应，与办好人民满意教育还不完全相契合。这就要求教育财务工作的首要任务从“只增不减、坚守底线”转向“同步增长、逐步提高”，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例随着国民经济的发展和财政收入的增长逐步提高，不断提升教育投入的匹配度、适应度、契合度。

三、在筹资方式上，从注重财政投入向注重多元投入转变。

政府主导、多渠道筹集，是我国教育经费筹措体制的基本方针。随着4％目标的实现和4％成果的持续巩固，我国财政性教育经费占教育经费总投入的比例保持在80％左右，是教育经费第一大来源渠道；一般公共预算教育经费占一般公共预算支出的比例保持在15％左右，是一般公共预算第一大支出。同时，我国教育经费总投入中，社会捐赠投入占比不到0.3％，民办学校举办者投入仅为0.3％，社会投入有待进一步扩大。

健全教育强国建设战略性投入机制，必须坚持财政和非财“两条腿”走路，发挥政府和市场“两只手”配置作用，调动中央和地方“两个积极性”，形成国家和社会“两个主体”筹资合力，充分发挥财政投入政策导向作用，撬动和扩大教育投入总量，不断做大蛋糕。正确处理中央与地方的关系，建立激励约束机制，解决好财政投入如何加大的问题。正确处理国家与社会的关系，搭建协同合作机制，解决好社会投入如何扩大的问题。正确处理政府与个人的关系，完善收费和资助政策体系，解决好培养成本如何合理分担的问题。

四、在工作理念上，从事务型财务向事业型财务转变。

做好新时代新征程教育财务工作，必须深刻把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，聚焦教育强国建设事业，坚持跳出教育看教育，坚持机制围着目标转、资金跟着项目走，开源聚流、提质增效，加快实现从事务型财务向事业型财务转变，切实做到党中央确定的重大战略任务必保、教育部党组部署的重大项目必保、教育强国建设提出的新增重大需求必保。

要聚焦堵点问题强龙头，完善以质量、特色、贡献为导向的高等教育投入机制，加强基础学科、交叉学科建设和拔尖人才培养；扩大以融通、融合为导向的高职教育投入，大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才。要聚焦热点问题强基础，确保以公平、优质、均衡为导向的基础教育投入，推动学前教育普及普惠发展，推动义务教育优质均衡发展，推动高中阶段多样化发展，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性。要聚焦难点问题强基本，优化支出结构，加强教师待遇保障，确保中小学教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平；完善各学段全覆盖的学生资助体系，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。

在开源、聚流的同时，更要提质、增效。要坚持花钱必问效、无效必问责，建立财会监督、统计监督、审计监督、巡视监督等各类监督有机贯通、互相协调的工作机制，切实提高教育财务治理能力，确保教育资金、资产安全规范有效。

作者：教育部财务司党支部书记、司长 陈子季

转载来源：《中国教育报》

(责编：李依环、熊旭)