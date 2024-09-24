路演会现场。中国农业大学供图

人民网北京9月24日电 介绍食品功能因子精准递送技术及健康食品产业化的最新成果、展示20种作物精准测土推荐施肥系统的研发与应用、分享植物免疫启动蛋白的研究成果……日前，2024世界农业科技创新大会（WAFI）农业科技创新秀——中国农业大学专场路演会举办，来自中国农业大学的6位专家、学者现场对最新科研成果进行路演展示。

会上，WAFI咨询委员会秘书长、中国农业大学MBA教育中心主任付文阁，浙江省科企新质生产力研究院执行院长陈小军等5位专家及行业代表作为评委对路演项目进行了点评，并对后续发展方向提出建议。

付文阁表示，本次路演会不仅为农业科技创新项目提供了展示和交流的平台，也为推动农业科技成果转化、促进农业产业升级发挥了积极作用。

据悉，本次路演会是2024世界农业科技创新大会（WAFI）的系列预热活动之一，由中国农业大学社会服务处与MBA教育中心联合主办，旨在通过集中展示农业科技创新项目，推动科技成果的转化与应用。（李依环、实习生田怡婷）

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