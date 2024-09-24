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走进河北正定国家乒乓球训练基地

一所乒乓球学校的发展足迹（建设体育强国）

本报记者 邵玉姿
2024年09月24日09:04 | 来源：人民网－人民日报
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学生在场馆内训练。
本报记者 邵玉姿摄

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这所乡村乒乓球学校成立于上世纪70年代，80年代搬到县城，90年代成为国家级训练场所……河北正定国家乒乓球训练基地，见证了一代代运动健儿逐梦的身姿，也映射了时代发展的足迹。

“这是基地最大的训练场馆，也是国家乒乓球队集训的场地，许多奥运冠军都在这里训练过。”河北正定国家乒乓球训练基地的讲解员认真讲解，引导百余名学生参观。

“奥运冠军训练的地方原来是这样。”“我也要努力学习，为国争光！”同学们倍感振奋。

南邻隆兴寺，西靠荣国府。行走在占地34亩的基地内，很难想象，故事起源于一所乡村小学的乒乓球队。

从50多年前成立留村小学乒乓球队，到1986年发展为正定乒乓球业余体校，再到成为国家乒乓球训练基地，这里不仅承担着培养乒乓球人才、保障国家队训练的任务，也举办各类群众赛事活动，让更多人享受运动快乐。

“这里见证了运动健儿逐梦的身姿，也映射了时代发展的足迹。”训练基地主任樊志玉说。

“帮助更多热爱乒乓球的孩子实现梦想”

已是傍晚，训练馆内“哒哒哒哒”的击球声仍未停歇。一张乒乓球台前，8岁的屈伸皓双腿微微弯曲，不停地挥动球拍，在教练的指导下练习攻球。

“我练了3个小时，一点都不觉得累，一拿起球拍就开心。”练球结束后，屈伸皓打开了话匣子，“我爸爸妈妈都是乒乓球教练，我经常跟着他们一起看比赛。”受父母影响，屈伸皓5岁时就开始学打乒乓球。今年7月，他跟随父母从河北唐山来正定国家乒乓球训练基地参观后，选择留在这里训练，9月正式进入基地内的学校学习。

“以前体校只有小学，一些优秀学员毕业后被选入省队、国家队，其他学员就要自谋出路。”樊志玉介绍，基地成立以后，更加重视体教融合，体校正式更名为“正定实验学校”，并从小学教育逐步延伸到初中、职业高中教育。

“系统化教学让更多孩子健康成长、全面发展，他们有了更多选择。”留村少年乒乓球体校毕业生成红亮，从河南省乒乓球队退役后又回到正定，成为学校一名教练。

“乒乓球为我打开了一方天地，我也想帮助更多热爱乒乓球的孩子实现梦想。”任教近20年，成红亮见证了很多学员从这里“启程”。

据介绍，这里先后向国家队输送了樊建欣、成红霞、叶明辉、苗相仰、张文静、臧小桐等多名优秀运动员，还成为不少高校的乒乓球后备人才培养基地。

“助力运动员全身心投入训练”

层高10多米、面积2000多平方米的西训练馆内，灯光明亮，照亮30多张乒乓球台。日前，参加巴黎残奥会的中国残疾人乒乓球队在这里完成了封闭训练。

基地与国家队结缘要追溯至1992年。“那年5月，时任国家队女队主教练张燮林带领女队来到正定封闭训练了1个月，之后参加巴塞罗那奥运会，包揽了女子单、双打两个项目的金牌。”樊志玉介绍，此后，国家队经常到这里进行集训。

为保障国家队集训备赛，基地下了不少功夫。集训前，基地会安排专人把场馆及训练设施维护好，保证球台“四角六边”的高度误差低于1毫米；调试馆内灯光，让光线的水平照度、垂直照度及明暗度达到最舒适的状态，确保队员在训练时没有重影；严格挑选、检测食堂食材，充分保证食品安全……

“训练场馆有专人进行巡检和维修，相关的训练耗材随用随领，每周还有定制菜谱。”原国家队教练任国强表示，基地不断完善服务，“助力运动员全身心投入训练。”

同时，为更好地服务残疾人运动员，基地还注重完善无障碍环境，确保残疾人运动员能顺利进出训练场馆、宿舍和餐厅。2013年，基地被命名为“中国残疾人乒乓球训练基地”。自1994年至今，中国残疾人乒乓球队为备赛残奥会、锦标赛等世界大赛在这里封闭训练28次。

“不同国家和地区的运动员因乒乓球结缘，在交流中增进了理解”

2024年国家乒乓球青年女队交流选拔赛、河北省乒乓球精英大奖赛……今年以来，多场赛事在基地举行，带动更多人感受乒乓球魅力。

“除了举办各类赛事，我们还定期对公众开放，邀请不同年龄、职业人群前来参观。”樊志玉说，国家队在巴黎奥运会上取得的佳绩令人振奋，也让越来越多的人对乒乓球运动产生兴趣。巴黎奥运会闭幕以来，几乎每天都有群众前来参观学习。

邀请群众走进来，也带着队伍走出去。每年，基地都组织教练员、学员分批次走进学校、社区，与乒乓球爱好者交流切磋。“我们还会利用国家队来基地训练的机会，邀请国家队运动员走进校园，向孩子们推广乒乓球项目。”成红亮说。

此外，基地还承担着国际交流的任务。日前，2024年“体育促进民心相通”暨“一带一路”国际乒乓球系列邀请赛·正定赛区在基地落下帷幕。这是基地今年举办的第三场国际乒乓球系列邀请赛。

2015年11月，基地被国际乒联命名为精英国际培训中心。“每年都有来自世界各地的教练员、运动员到基地开展培训、交流活动。”樊志玉说，“不同国家和地区的运动员因乒乓球结缘，在交流中增进了理解。”

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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