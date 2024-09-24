江 琳

从分散在几间小型办公室里办公，到租下整层楼；从几个人的小团队，到拥有20多项授权专利、完成多轮融资……2020年创办以来，朗思科技快速实现了发展蝶变。

不久前，这家公司在深圳前海深港青年梦工场（以下简称“梦工场”）内搬了“新家”。公司创始人许可对未来充满信心：“搬迁标志着公司发展进入加速期。”信心从何而来？香港青年协会业务总监邓良顺道出原因，“‘这里’孵化力强，蕴藏着无限可能”。

“这里”不是别处，正是梦工场，也是很多港澳青年创业者“梦开始的地方”。据统计，梦工场已累计孵化香港创业团队近800家，不少企业估值超亿元。深圳湾畔，大湾区里，广大港澳青年勇立潮头、笃行不怠。

习近平总书记指出：“广大港澳青年不仅是香港、澳门的希望和未来，也是建设国家的新鲜血液。”粤港澳大湾区5.6万平方公里土地上，涌动着改革、开放、发展、向上的活力。曾是荒野滩涂的前海，如今一派繁华；过去“蕉林绿野，农庄寥落”的横琴岛，也已高楼林立。包括港澳青年在内的广大青年，来这片热土创新创业，能获得成长成才的更大助力。

大湾区发展潜力大，青年们实干舞台广。因地制宜，因势利导，着力锻长板、补短板，进一步为创新创业营造良好环境，就能助力广大青年乘势而上、逐梦前行。

统筹提升“硬件”与“软件”，让青年在互联互通中安心谋事。逐梦大湾区，交通优化与机制对接十分重要。“从香港的家开车到深圳公司，只要大约1小时”“横琴口岸通关越来越快速”……随着广深港高铁、港珠澳大桥、深中通道等交通基础设施开通运营，不少港澳青年来祖国内地发展，少了辗转出差的折腾，多了日常通勤的便捷。

同时，“港人港税、澳人澳税”落地实行，108项政务服务事项实现粤港跨境通办，卫生健康、教育、法律服务、建筑规划、会计、专利等领域职业资格认可范围扩大……破除体制机制障碍，让数据、资金等要素加速流动，让青年的发展环境越来越好。夯实“硬联通”的基础，扩大“软对接”的范围，日渐一体化的大湾区对青年将更具吸引力。

统筹“发现问题”与“破解难题”，让青年放心干事。创业初期，难免遭遇经验不足、资金场地短缺等问题。香港青年何耀威创办公司时提出：“能否在政策上打通内地公司在境外的融资渠道？”有关部门了解问题后，深圳、香港以知识产权与科技创新成果为聚合点，首创跨境知识产权综合融资新模式。

青年有需求，反映有渠道，政策有支持，解决有办法，形成“所求”与“所应”的良性互动，为更多青年铺就圆梦大湾区的道路。

“我的梦想在大湾区生根开花。”香港青年余广滔创业3年多来，公司获得10多项发明专利和实用新型专利，年营业额达2000万元。随着大湾区协同发展，区域内城市互补优势不断放大，人才融合交流进一步深化，青年创新创业的激情将持续释放。面向未来，继续为广大青年发展搭台架梯，助他们大展身手、成就梦想，就能为大湾区发展注入蓬勃活力。

（作者为本报政治文化部记者）

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2024年09月24日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)