一个国际天文学研究团队最近报告说，他们观测到了一个总长度达2300万光年的黑洞喷流系统，是银河系直径的约220倍。这是迄今观察到的最大黑洞喷流，可能改变人类对黑洞乃至宇宙结构的认识。

对于星系中央超大质量黑洞，其强大引力会吸引周围物质旋转着落向黑洞，形成圆盘状的吸积盘，同时产生两股强大的喷流，从离黑洞表面很近的地方分别朝吸积盘的“上方”和“下方”高速喷出，将大量物质和能量抛进星系之间的宇宙空间。

由欧美多家机构科研人员组成的团队在英国《自然》杂志上发表论文称，他们利用设在荷兰等国的低频射电望远镜阵列收集的数据，发现了这个黑洞喷流，并用希腊神话中巨人的名字将其命名为“波尔费里翁”。借助设在美国和印度的其他观测设备，研究人员确定该喷流来源于75亿光年外一个星系的中央黑洞，它开启旅程时宇宙年龄约63亿岁，还不到现今的一半。

要产生如此巨大的喷流系统，黑洞必须连续10亿年每年吞噬相当于一个太阳的物质，以维持喷流的能量供应，而且喷流传播的过程中不能受到重大干扰。由于宇宙一直在膨胀，“波尔费里翁”诞生时宇宙还比较小、结构致密，喷流遭遇“交通事故”的概率应该较高，研究人员目前不清楚它为什么能延展如此之长还保持稳定。

此外，研究人员指出，低频射电望远镜阵列的观测范围只覆盖了15%的天空，这意味着可能还有更多巨型黑洞喷流有待发现，这类喷流对宇宙演化的作用可能比原先认为的更重要。

（据新华社电）

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