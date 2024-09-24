本报记者 龚仕建

近日，空军军医大学口腔医院赵铱民院士团队创新研发的国际首台自主式口腔颌面多功能手术机器人投入临床应用，借助这一先进的机器人成功开展了多例疑难口腔颌面手术。

46岁的张磊（化名）右侧下颌第一磨牙龋坏多年，已无法保留。而右侧下颌智齿萌出且无龋坏，经与患者沟通后，医院决定实施自体牙移植手术。传统的自体牙移植手术存在难题，就像在移植前预备第一磨牙拔牙窝时，医生多依赖经验手工去骨，难以精准预备出与智齿匹配的牙槽窝。这就导致供牙牙根与牙槽窝距离过大，供牙难以处在最佳位置，影响伤口愈合与移植预后。

经过研究讨论，团队决定让自主式口腔颌面多功能手术机器人来完成第一磨牙牙槽窝的精准预备。术前，依据患者咬合和邻牙状况，利用规划软件精准定位供牙位置、牙槽窝去骨部位，生成手术路径。术中，机器人沿着路径自主精准预备牙槽窝，在医生协同下，1小时内就顺利完成牙齿移植。其中，手术窝洞预备和移植仅用时不到15分钟，大大减少了牙槽窝预备时间，移植牙和牙槽窝匹配度佳，术后恢复良好。

10岁的高子涵（化名）同样受益于该手术机器人。患儿因上颌多生牙需拔除转诊至医院儿童口腔科。这颗多生牙深埋在上颌骨内，牙冠突向鼻底，传统拔除方式易损伤邻近恒牙牙根和鼻腭神经。经赵铱民和多位医生会诊，决定采用手术机器人辅助拔除。手术当天，仅5分钟就按照预设路径精准、微创地完成去骨操作，去骨范围远小于传统方法，术中未损伤毗邻神经血管和恒牙牙根，患儿术后恢复良好。

这两例手术的成功，是机器人技术在口腔领域应用的里程碑，彰显了新型自主式口腔颌面多功能手术机器人精准、微创、安全的特性。赵铱民表示：“这款新型机器人能满足口腔治疗的多样需求。”手术时，医生只需脚踏发出指令，机器人就能自主执行术前规划好的复杂颌骨磨除手术方案，机械臂稳定工作，助力医生精准高效地进行颌骨磨除，避免损伤邻近重要结构，减少医生主观因素影响，减轻患者痛苦，缩短愈合时间。这一成果，让世界看到中国口腔医学在科技创新道路上的坚实步伐。

(责编：郝孟佳、李依环)