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500余名港澳青少年走进广州军营

参加“同心同行·强国有我”主题活动

2024年09月24日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社广州9月22日电  （毛鑫、罗超）9月22日下午，武警广东总队联合粤港澳有关方面在广州举行“同心同行·强国有我”港澳青少年进军营主题活动，500余名港澳青少年参与，“零距离”体验军营生活。

　　参加活动的港澳青少年主要是广东省21个地市的港澳青年创业代表、香港和澳门青年社团的青少年代表，以及在粤港澳三地求学的港澳中小学生代表。

　　为让港澳青少年亲身体验军营训练，增进对全民国防教育的认识与认同，这次活动展示了猛士突击车、榴弹发射器、无人机、金属探雷器等60余种装备，并邀请港澳青少年体验模拟射击。活动还着眼武警部队特色，安排了擒敌、攀登、射击等课目演示。

　　香港青年叶兴华目前在佛山市工作，专门服务港澳青年创新创业，这是他第一次走进军营。除了丰富的演练项目，营区展示的高科技国产武器更让他直言震撼。“这次参观学习，我真切感受到人民军队的非凡成就，也明白强国有他们，也有我们。”他说。

　　对澳门中学生黄泳璇来说，参加本次活动是一次震撼心灵且意义非凡的经历。“正因为有了强大的国防，我们才能在和平的环境中学习、生活和成长。”她表示，将更加珍惜来之不易的和平，努力学习，为祖国的繁荣富强贡献自己的一份力量。

　　广东省人民政府港澳事务办公室主任陈丽文说：“港澳青少年走进武警广东总队，是抓住大湾区建设发展大机遇、写好港澳青少年国防教育大文章的创新举措。”她表示，广东将继续用情用心为港澳青少年建功立业创造条件、搭建舞台。

　　“此次进军营活动成功搭建起粤港澳青少年互动交流桥梁，在港澳青少年心中播下了爱国强国的种子。”武警广东总队领导金健说，本次活动是武警部队首次举办，将进一步加强粤港澳大湾区青少年的军地交流互学，走出粤港澳融通共进的新路子。

　　本次活动由武警广东总队、广东省人民政府港澳事务办公室、香港特区政府民政及青年事务局、澳门特区政府教育及青年发展局联合举办。据介绍，10月上旬，港澳青少年还将到武警广东总队珠海支队“红色前哨连”、深圳第二支队“沙头角模范中队”两个荣誉连队参观学习。

(责编：郝孟佳、李依环)

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