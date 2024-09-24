原标题：“走心”的作业须答好“四道题”

近年来，优化作业设计、创新作业形式越来越成为提升教育质量、深化教育改革的重要抓手。2023年，教育部办公厅发布《基础教育课程教学改革深化行动方案》，强调“作业设计”是实施教学改革重难点攻坚的问题之一，并将作业设计水平纳入教师教学评价能力范畴，主张提升教师的作业设计和创新能力。教师为何要创新作业形式，如何创新作业形式，以及如何在创新过程中避免形式主义，不仅是教育实践者的重要关切，更是教育研究工作者必须回答的问题。

改变作业的单一形式

课堂与作业是学生学习生活的重要构成。学生作业的质量很大程度上关联着学生发展水平的高低。单就作业形式而言，目前还存在一些有待解决的问题，具体包括：作业的功能性质单一，主要将作业用于课堂知识的巩固或考试的预备；作业的任务形式单一，以书写—计算的文本型作业为主，无法满足综合育人需要；作业的完成形式单一，强调整齐划一的统一完成，缺乏学生的个性化选择；作业的评价形式单一，过于偏重分数的竞争性评价和教师评价，忽视了作业的增值评价、形成性评价和学生自主评价。

优化作业设计、创新作业形式，要求学校及教师更新对作业的功能理解，对作业任务形式、完成形式和评价形式进行系统革新，力求通过改变作业的单一形式和方式，创新创设多样态、多形式的作业，整合不同类型、形式作业的育人功能，实现全面育人的教育目的。

作业形式的改革创新，有助于增加学生学习兴趣与体验、减轻学生作业负担和压力、提升教师教学效率和学生学习效能，培育学生的学习习惯和意志品格，是培育学生综合素养、落实立德树人根本任务的必然路径。

创新作业形式的内在逻辑

作业形式创新，须回答好“作业为什么”“作业做什么”“作业怎么做”“作业如何评”四个基本问题。以实现作业综合育人为导向，改革创新作业的任务形式、实施方式和评价方式，是值得探索的方向之一。

更新作业功能观。提升作业的育人效果，首先要更新对作业功能性质的理解。教师通常将作业理解为课堂教学的延伸或考试的预备，因而强调重复性练习。但这一理解是对作业功能的窄化、矮化。新的作业功能观，不仅应将作业视为课堂教学的有益补充，更是对课程教学经验以及学生生活的拓展、丰富和深化。作业是师生交互的媒介，是学生在课堂教学时间之外完成的一种自主性、探究性、有意义的智力或技能活动，是学生建构意义的重要方式。其目的是让学生在更广阔的时空中获得新的体验、探究、实践和自主学习机会，进而促进更有深度、更可持续的学习与成长。

创新作业任务形式。新的作业功能观，必然要求改变传统以书写—计算任务为主的作业形式。这种作业形式更偏向知识巩固和思维训练，无法全面支撑学生综合素养的培育。开展多形式、多类型的作业任务创新，成为促进学生全面发展的必要举措。中小学教师可根据课程主题与内容自主设计多样化多类型的作业，如“体验欣赏类”作业，让学生在体验、赏析中感悟生活、陶冶情操；“科学探究类”作业，让学生在探究中发现知识、提升素养；“社会实践类”作业，让学生在调查与实践中应用知识、锤炼品质；“创新设计类”作业，让学生在动脑动手中感知创造、勇于创新；“活动展示类”作业，让学生在活动和表演中展示自我、提升自信；“实践反思类”作业，让学生在反思与重构中发展思维，提升自我意识。与传统作业形式不同，新的作业设计应更加突出学生的身体参与、自我管理、动手实践和团队协同。只有在多样化、综合化的作业任务完成中，才能培养学生的综合素质。

创新作业完成形式。作业的改革与创新不仅要在“做什么作业”上下功夫，还需在“如何做作业”上有创新。一是探索多模态、多样态的作业完成形式。除“写作业”外，可创造性设计“说作业”“画作业”“教作业”“创作业”等多种方式。二是倡导个性化的作业完成形式。改变过往作业定点、定时、定任务的统一方式，允许并鼓励学生根据学习风格、认知偏好、学习水平以及实际情况，自主选择、决定作业完成的时间、地点、任务、难度和形式，提升学生对作业的掌控感。三是突出综合化、跨学科的协同完成方式。强调作业完成及其呈现形式的活动化、作品化、综合化、个性化和协作化，全面发挥作业的综合育人效应。

创新作业评价形式。传统学校作业评价偏重分数评价和教师评价，增加了学生横向比较焦虑、加重了教师评价负担。新的作业评价形式应突出“增值性”特点，让学生更多聚焦于自我进步和提升，而不是陷入“分数陷阱”。突出教师评价的“形成性”特点，让教师成为“作业指导员”而非“作业打分员”，更加关注作业中学生学习问题的分析、诊断和反馈建议，让学生更有方向感和获得感。引导学生开展自主评价，通过设计支架性评价工具，引导学生对作业进行自我分析、评价和反思。探索人机协同的智能化评价，减轻教师作业评价的机械性负担，让教师有更多精力开展教书育人的改革创新工作。

回归作业的育人初心

创新作业形式是为了满足学生发展需要，促进学生综合素养的提升。但在实践中，也出现了一些形式主义倾向。具体表现为作业创新忽视学生发展需求，无关学生核心素养，设计与实施缺乏顶层设计，形式多样但育人效果不好。可以说，形式化、套路化的创新作业，正在成为教师、学生和家长的新式作业负担。

破除作业创新的形式主义，首先需回归作业的育人初心。教育相关主体需直面学生发展的成长需要，以培育学生的核心素养为指引，通过综合化作业改革与创新，拓展学生经验并培育综合素养，避免“为创新而创新”。其次，加强创新作业的研究与探索。一方面，将创新作业设计与实施纳入学校校本研修体系，建立区域、学校层面鼓励作业创新的文化和机制，推进有组织作业研究与创新，提升优质创新作业供给；另一方面，提升教师作业研究能力和创新水平，注重教师作业设计的培训和再教育，突出创新作业的经验交流与分享，建立创新作业共研、共建、共享机制。最后，要加强创新作业的协同治理。建立学校、年级、学科多级创新作业审核机制，明晰创新作业设计与实施的标准、流程和要求，避免“伪创新”“乱创新”的作业流向学生书桌。吸纳学生、家长参与创新作业设计与实施，设立学生、家长对创新作业的监督、反馈和改进机制，凝聚合力，共同促进孩子主动、健康、全面成长。

（作者：李云星，系浙江师范大学教育学院教授、华东师范大学基础教育改革与发展研究所—浙江师范大学高质量育人综合改进研究中心执行主任）

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