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北京东城：绘就智慧教育新图景

2024年09月24日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：北京东城：绘就智慧教育新图景

　　 每到开学季，北京市东城区史家小学都会依托智慧教育平台，以“双师”形式与其他学校共上开学第一课。

　　 开学第一课的主讲老师是史家小学从教四十余年的特级教师万平，她以语文老师、班主任的身份面对刚入学不到一天的一年级新生。为了使孩子们在新环境下上好这第一节课，万平选择了一个区别于传统教学内容的新鲜主题——剥鸡蛋。

　　 屏幕的另一边，作为助讲教师的雄安新区教师单文婷感慨：“能这样近距离与优秀的特级教师合作，我的收获很大。”

　　 这节双师课堂通过屏幕连接了史家小学的两个校区，不仅全程运用智慧教育平台实现零距离互动，更从内容到形式上激发了学生的学习和探索热情。参与到双师课堂的老师们都有着这样的感受：教育改革带来的不只有新的理念，还有教师和学生能力的双提升。新鲜的形式让学生乐在其中，新颖的教学也让教师视野开阔。

　　 史家小学副校长汪忱告诉记者，智慧教育平台能够推进优秀教育资源共享，连接起来的不仅是史家小学的不同校区，也连接起全国多地的学校。

　　 “考试的时候看周围同学奋笔疾书，我一下就慌了，觉得又没考好。”一次考试后，北京市第十一中学高一学生王晓（化名）向自己的导师田老师寻求帮助。

　　 田老师详细了解情况后，调出小王的“数字画像”说：“你看，你在平时的学习中对任务难度和要求的理解不够，我现在帮你制定下一阶段的改进计划和实施方案。”

　　 得益于数字化赋能教育，2020年毕业于北京市第十一中学、目前在中国农业科学院读研的刘俞辰，高中阶段就通过“数字画像”找到了自己的兴趣所长。

　　 “刘俞辰高中阶段就参加学校生化社团并开展课题研究项目，上大学后，他在大一期间就申请了六项发明专利。”北京市第十一中学创新发展学院执行院长秦亚平说。

　　 “学校为每位学生配备了一名导师，导师在多维度数据的支持下，从优势学科、学习能力分析、学科兴趣与职业意向等多个维度为学生提供指导，帮助学生找到自己的阶段性发展目标。”北京市第十一中学教学主任李蕊介绍，该校通过“课堂、作业、考试、选科、生涯”等教育教学数据收集，不断丰富学生的“数字画像”。

　　 在东城区教育科学研究院，教研员依托校本研修质量评估年报年检数字平台，实现了校本研修的组织管理、数据统计分析、质量评价一体化管理，让学校发展与教师成长有迹可循。通过数字平台实现学校建档、校本研修成熟度模型建立、材料报送、在线审阅、随报随评、数据分析、交流展示“一网通办”，简化工作流程，为校本研修工作提质增效。

　　 东城区教委主任周林介绍，通过深入推进区域教育数字化转型，东城区聚焦课堂质量提升，围绕教、学、管、评、研等教育主业，培育推广融合课堂、智能批阅、AI课堂诊断、AI助教、智能答疑、智慧教研等数智赋能的典型场景，不断开辟教育发展新赛道，塑造教育发展新优势。

　　 （记者 董城 刘岩 通讯员 刘柳江）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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