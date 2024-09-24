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当讲解员的几个瞬间

讲述人：北京大学校史馆志愿讲解服务队队长、历史学系2023级硕士研究生 袁之杨

2024年09月24日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：当讲解员的几个瞬间

沿着北京大学西校门内的荷花池，穿过郁郁葱葱的石板小道，曲径通幽后“豁然开朗”，这里便是北京大学校史馆。它于1998年北大百年校庆时奠基，2001年9月落成，2002年5月4日正式对外开放，2024年被列入第九批中国20世纪建筑遗产项目，是一座展出北大与祖国和人民共命运、与时代和社会同前进这一光荣历史的现代化博物馆。

北大校史馆里收藏了很多珍贵的史料、展品，近几年来又提升了布展设计的数字化水平，吸引了众多北大师生校友和各界友人前来参观交流，年均接待校内外观众超10万人次。现开馆时间为周二、四、六、日的9时至16时，周末及寒暑假照常开放，并提供定时讲解、团队讲解服务。

我是历史学系的学生，对校史有着特殊的感情。2019年刚一进入北大，安放好行李，我就先到校史馆参观。一进门，我就被橱窗里极富年代感的“大学堂”牌匾所吸引。这是京师大学堂的遗物，标志着中国现代高等教育的开端。之后，我一路参观了120多年来北大校史展览，看到13名中共一大代表有5人在北大学习过或工作过，看到庆祝新中国成立35周年群众游行时“小平您好”的横幅，看到百年校庆时人民大会堂的盛景，看到习近平总书记2018年来校考察时学生们高喊“团结起来、振兴中华”的场景，我被深深感染和吸引，觉得校史蕴含着无穷的历史价值和精神财富。我暗暗下决心，一定要多来校史馆看一看，学习好北大的历史。

后来，我报名加入了校史馆志愿讲解服务队，成为一名校史讲解志愿者，有更多机会学习校史。有时，我会矗立在校史著名人物、重要事件的展板前思考，如果我在他们的境遇中，是否会像他们一样坚毅、勤勉？

校史讲解工作给了我答案。每当我讲到创立北大时中国所面临的危难，已有的爱国热情就像被添了一把火。每当我讲到“两弹一星”元勋中北大校友艰苦卓绝的奋斗历程时，眼前那些因小困难而产生的沮丧情绪就会一扫而空。特别是，讲到习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信时，我想，在祖国和人民需要的时候，我也要成为一个“不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死”的人。

我拿起讲解器，总会想起这些瞬间。红色的校史给予后人以骄傲与光荣，也是我们厚重的情感依托和宝贵的精神财富。

（记者晋浩天采访整理）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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