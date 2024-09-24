李一陵

原标题：【光明时评】呵护师生“舌尖上的安全”

实行大宗食材公开招标、集中定点采购制度和评价退出机制，设置食品贮存、初加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒等场所，严格落实中小学校（幼儿园）相关负责人陪餐制度……近期，国家市场监管总局、教育部、公安部、国家卫生健康委等四部门联合印发《关于做好2024年秋季学期学校食品安全工作的通知》，部署相关重点工作，切实保障在校师生饮食安全。

食品安全无小事，校园食品安全更是食品安全治理的重中之重。校园供餐体量巨大、经营形式多样、责任主体多元、社会关注程度高，让师生吃得放心、吃得安全，不仅事关人民身体健康和生命安全，还事关社会和谐稳定。新学期伊始，有关部门再次强调做好食品安全工作，体现了对师生身体健康头等大事的高度重视。新学期，北京所有校外送餐的中小学告别了盒餐，实现“桶餐到班”，以更好保留菜品味道和营养成分，让学生吃得健康。在上海，校园明厨亮灶智慧监管系统帮助市场监管局执法人员实现食堂环境全天候线上监管。在吉林，当地市场监管部门也加大监管力度，紧盯校园及周边食品安全，多措并举开展监督检查，全力守护学生每一餐。

近年来，从社会公众到国家有关部门，为保障校园食品安全投入了巨大力量，守住了不发生系统性、区域性校园食品安全事故的底线。要让校园食品安全防护网更密更牢，唯有不断完善制度机制建设，严防食品安全风险隐患，不断提升校园食品安全治理水平，确保校园食品安全管理不松劲。如此，才能切实保障师生“舌尖上的安全”。

学校承担着校园食品安全管理的主体责任，学校校长（园长）更是校园食品安全管理的第一责任人。2019年印发的《学校食品安全与营养健康管理规定》提出中小学幼儿园应建立集中用餐陪餐制度，这是学校负责人直接了解学校食品安全情况、及时发现风险隐患的有效途径，也是倒逼学校重视食品安全，切实履行主体责任的重要举措。校长陪餐制实施以来，各地不断丰富陪餐形式，取得了良好的效果。

此外，确保校园食品安全还应从加强病媒生物防制、规范复用餐饮具清洗消毒、规范大宗食材采购、落实进货查验制度、严格承包经营行为管理等方面入手，落实落细管理举措，全方位夯实学校管理责任。当前，一些学校之所以出现校园食品安全问题，原因就出在学校将食堂违规对外承包、食材采购不合规上。进一步加强关键环节的监督机制建设，提高食堂承包、采购等环节的透明度，方能铲除校园食品安全背后相关腐败问题滋生的土壤。

确保师生“舌尖上的安全”是学校的责任，又不仅仅是学校的责任，地方各级党委和政府、市场监管部门、教育行政部门、公安机关等也义不容辞。不断健全校园食品安全齐抓共管的工作机制，压实压紧各部门管理责任，加强风险监测和营养健康监督工作，强化打击校园食品安全违法犯罪行为。同时，善用科技手段，推行“互联网+”智慧监管运用，通过“互联网+AI”“互联网+物联网”等技术，努力实现全过程、全方位、全时段监管。守住校园食品安全防线，让学生吃好、吃饱，让全社会放心、安心。

（作者系教育研究者）

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