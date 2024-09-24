原标题：“就业e站”畅通便民利企“最后一公里”

在黄石大冶湖高新区“就业e站”内，工作人员介绍自助服务终端功能。 受访者供图

近日，科技日报记者在湖北黄石大冶湖高新区的“智慧政务+链式就业e站”（以下简称“就业e站”）采访时看到，自助服务终端、社保缴费自助服务一体机、医疗保障自助办件一体机等设备一应俱全。一旁架子上，摆放着黄石大冶湖高新区“冶好办”政务地图操作指南、招工稳岗暖心词条等资料。企业和公众在这里可自助办理业务申报、信息查询、证明打印等事项，实现简易事项不出高新区就能“智能办”“全天办”。

设立“就业e站”是黄石大冶湖高新区持续提升政务服务效能的又一创新举措，有助于进一步汇聚服务资源、延伸服务场所，打通便民利企“最后一公里”。

“就业e站”具有政务服务、招贤引才、政策宣传以及营商环境监测等功能，围绕市监、人社、医保、税务等部门高频政务服务事项，为企业和公众提供自助政务、远程导办、帮办代办、就业推荐、就业培训、政策宣传等便捷高效的一站式服务，满足企业与公众的多样化、个性化办事需求，切实提升企业与公众的体验感、获得感。

今年以来，黄石大冶湖高新区围绕“高效办成一件事”，探索优化更多服务模式，制定出台相关方案，创新设立“营商环境日”并举办系列活动，持续提升政务服务效率。

同时，黄石大冶湖高新区聚焦重点企业、重点项目用工引才需求，通过开展区域引才交流、推进政校企合作、优化服务水平等举措，常态化举行“高校学子就业行”“访企拓岗促就业”“就业见习看园区”等各类引才活动，不断推动校企深度合作、供需精准对接，累计帮扶招工和新增就业8000余人次，人才集聚“磁场效应”日益凸显。

黄石大冶湖高新区还将“就业e站”与“24小时智慧政务服务站”进行深度融合，搭建企业交流平台，探索建立涉企纠纷调解机制，逐步构建从人才招聘、技能培训到政策宣传、政务服务的全链条涉企服务新生态。同时，高新区进一步降低企业运营成本，加速企业间资源要素流动与共享，促进产业链上下游紧密协作，以高效的政务服务、更优的营商环境，赋能产业高质量发展。

下一步，黄石大冶湖高新区将持续深化改革、创新服务，把“就业e站”打造成服务企业和公众的“金招牌”，全天候服务企业发展。

（记者 吴纯新 通讯员 刘元金）

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