原标题：山西9条措施解开束缚科研人员“细绳子”

“山西省科技厅出台9条措施，为的就是解决科技人员在科技项目、科研经费管理各环节跑腿较多、报销繁琐等问题，从而进一步激发科研人员创新积极性。”近日，山西省科技厅党组书记、厅长刘俊义告诉记者。

不久前，《山西省科技厅关于落实进一步为科研人员减负松绑有关措施的通知》（以下简称《通知》）印发。《通知》列出9条具体措施，从减轻项目申报环节事务性负担、提升项目管理服务水平、提高项目验收效率、进一步强化结果导向和绩效导向4个方面，进一步为科研人员“减负松绑”，支持科研人员把主要精力投入科技创新和研发活动。

“近年来，山西科技系统通过一系列改革，束缚科研人员的‘粗绳子’不多了，但还有一些‘细绳子’束缚着科研人员手脚。”刘俊义介绍，为落实山西省委、省政府部署，省科技厅主动与高校、医院和科研院所对接，通过调研座谈、收集资料等方式，汇总梳理出当前全省科研项目申报、评审和科研经费使用中存在的申报环节多、项目验收周期长等问题，有针对性地起草并下发《通知》。

在减轻项目申报环节事务性负担方面，山西省科技厅提出实行科研项目无纸化申报试点，精简盖章事项，将经费“包干制”范围全面扩展到科技人才类、科技战略研究类项目。

在提升项目管理服务水平方面，山西省科技厅提出进一步完善科技计划管理信息系统功能，为项目归口管理单位（组织单位）提供了查阅资金文件功能；减少各类过程检查，原则上不在同一年度对同一项目重复检查、多头检查，省基础研究（自由探索类）项目和实施期三年以下的项目一般不开展过程检查。

在提高项目验收效率方面，山西省科技厅提出精减验收准备时间的要求，明确了计划项目牵头处室答复时限，能合并验收的合并验收，省基础研究计划实行验收备案制。

《通知》要求，要进一步强化结果导向和绩效导向。推广科研成果多维评价，注重项目成果对经济社会发展的贡献与价值，对取得较多重大成果的单位给予倾斜性支持。

（记者赵向南）

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