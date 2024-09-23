人民网北京9月23日电 （记者孙竞）21日，第十二届北京洪堡论坛“首届中国式现代化视域下的高水平教育开放”主题论坛在对外经济贸易大学举行。论坛由对外经济贸易大学世界重要教育中心研究院承办。

对外经济贸易大学党委书记、世界重要教育中心研究院院长黄宝印表示，高水平教育开放是推进高水平对外开放的重要基础，是中国特色世界一流大学建设的重要特征。他介绍，学校专门成立世界重要教育中心研究院，力图研究探讨世界重要教育中心的产生背景、演变规律、基本特征和主要功能，服务高水平教育开放和教育强国建设。

教育部留学服务中心党委书记、主任王大泉指出，留学教育为我们中国高等教育对外开放和高质量发展注入了强劲的动力，成为了丰富我国高等教育资源供给、助力人才多元成长的重要渠道，也是培养引进高层次拔尖创新人才的重要来源。有质量、可信任、保安全是留学教育可持续发展的核心要素。

教育部中外人文交流中心主任于长学谈到，人文交流是促进民心相通和文明互鉴的重要途径。推动高水平教育开放，需要更好地发挥中外高级别人文交流机制的示范引领作用，主动参与全球教育治理，筑牢师生人类命运共同体的意识。

论坛上，来自不同国家、不同地区的嘉宾分享了教育对外开放领域的措施和经验，并就如何在当前国际背景下通过教育合作与交流提升人才培养质量、推动经济发展、促进不同文化和文明的相互融通等进行了深入讨论。

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