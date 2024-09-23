人民网北京9月23日电 （记者陈琦）9月22日，由中国科学院、中共中央宣传部、教育部、科技部、中国工程院、中国科学技术协会联合主办，湖南教育出版社承办的“科学与中国——千名院士·千场科普”系列活动中的“百年中国数学科普专场暨《共和国的数学家（青少版）》新书发布”活动在北京举行。

活动现场。主办方供图

科教兴国、科技创新，必以数学为基础。科技进步需要大量的数学人才。活动中，中国科学院院士、中国数学会数学史分会理事长周向宇讲到，数学是当今自然科学与工程技术的基础，深刻地改变着世界的面貌。他希望广大青少年能从这套丛书中感受到数学的魅力和威力，感受到老一辈共和国数学家的精神力量，从而爱上数学、学好数学，为数学复兴和民族复兴作出贡献。

活动现场，中国科学院院士周德进表示，讲好共和国数学家的故事，让青少年感受数学之美、激发学习兴趣，是所有从事数学研究的工作者的责任和义务。他希望这套丛书能够成为青少年学习数学的良师益友，引导他们走上科学研究的道路。

《共和国的数学家（青少版）》丛书精选了华罗庚、陈景润、吴文俊、冯康、许宝騄等多位对新中国发展作出卓越贡献的数学巨匠的生平事迹。通过他们的故事，展现了数学家们不屈不挠的科学精神、勇于创新的治学态度和深沉厚重的家国情怀。

据悉，“科学与中国——千名院士·千场科普”系列活动自启动以来，一直致力于通过院士们的科普讲座，激发公众特别是青少年对科学的兴趣和热爱。本次数学科普专场，更是聚焦数学这一基础学科，旨在弘扬数学家精神，激发青少年对数学的兴趣。

(责编：邵文婷、熊旭)