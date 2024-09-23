人民网北京9月23日电 （记者郝孟佳）21日，中国音乐学院庆祝建校60周年大会在京举行。

中国音乐学院党委书记王旭东表示，回眸甲子，一代代国音人坚守弘扬中华优秀传统音乐文化、发展社会主义民族新音乐的办学初心，为党育人、为国育才，为社会主义文艺事业繁荣发展作出重要贡献。学校将以新甲子为新的出发点，不忘初心、守正创新、接续奋斗，全力锚定“中国特色世界一流高等音乐学府”的目标踔厉奋发、勇毅前行。

中国音乐学院院长李心草指出，60年来，中国音乐学院从初期建立、恢复建制到逐步发展壮大，始终以赓续红色血脉、弘扬中华优秀传统音乐文化为己任。展望新甲子，学校将担负起新的文化使命，在文化强国和教育强国建设中奏响国音之声、贡献国音力量。

会上，全场一同观看了中国音乐学院健翔桥新校区揭牌仪式纪实片——《新甲子再启航》。会前，还举行了健翔桥新校区揭牌仪式。

中国音乐学院建校60周年专场音乐会。学校供图

当晚，“甲子回眸 风华正茂”中国音乐学院建校60周年专场音乐会在国家大剧院上演。音乐会曲目包括了多部中国音乐学院创作的经典作品，展现了学校近年来音乐创演的最新成果，体现了传统与现代、民族与世界的多元交融。

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