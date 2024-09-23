本报天津9月22日电 （记者武少民、靳博）为贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神和关于大思政课、青年工作系列重要论述精神，落实立德树人根本任务，不断拓展实践育人和网络育人的空间和阵地，由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、国家体育总局、天津市委网信委联合主办的2024“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动，21日晚在南开大学举行。

本次活动紧扣青春和爱国主题，邀请青年榜样、名师大家与广大青少年网民同上一堂别开生面的网上网下大思政课。活动开篇，南开大学校长陈雨露和老校长张伯苓的数字形象开展跨时空对话，带领全场重问重答“爱国三问”，张伯苓嫡孙张元龙动情讲述张伯苓一家的爱国故事，生动诠释以爱国为魂的南开精神。

活动中，“两弹一星”元勋郭永怀以身报国的故事，激励当代青年传承红色基因，汲取奋进力量。全国教书育人楷模、南开大学教授逄锦聚结合自己的从教经历，为广大学生现场讲授思政课。

此外，巴黎奥运会冠军潘展乐、陈梦、刘焕华、李雯雯、丁欣怡、吴愉和巴黎残奥会冠军谭玉娇、蒋裕燕现场讲述比赛和成长经历，生动诠释顽强拼搏、自强不息、超越自我的精神。

活动现场气氛热烈、掌声如潮，全场师生和嘉宾与南开大学合唱团一道唱响《歌唱祖国》，广大师生表示，要把小我融入大我，在广袤大地上书写新时代的精彩华章。

活动现场启动了2024“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动。

南开大学党委书记杨庆山表示，南开大学历来重视学生全面发展，近年来持续推进思政课改革创新。新时代新征程，南开大学将积极探索网络思政育人新模式，引导青年学生将小我融入大我，立志为中华之崛起而读书，在祖国大地上奋力书写绚烂无悔的青春华章。

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