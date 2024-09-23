原标题：成都高新区发布人才机会清单

记者从成都高新技术产业开发区（以下简称“成都高新区”）近日举办的“金熊猫人才高峰荟”活动上获悉，该高新区发布了人才机会清单并上线“西部猎头谷引才平台”。

人才机会清单包含研发机构、企业、高校等发布的1000余个岗位。其中，倍特药业股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司等成都高新区企业，发布年薪百万元以上的岗位近150个，最高年薪300万元。成都高新区相关负责人介绍，用人单位将根据岗位要求，按照相关程序组织开展后续招聘工作。未来，成都高新区还将持续发布人才机会清单。

“西部猎头谷引才平台”聚焦服务成都高新区主导产业、重点产业链的中高端人才引进，提供超20项服务，实现政策申报“一键触达”、岗位需求“一体链接”、猎头资源“一库涵盖”、企业招聘诉求“一站反馈”。

数据显示，目前成都高新区各类人才总量超80万，引进入选国家人才计划专家、学者超450人。成都高新区相关负责人介绍，未来3年，该高新区将力争通过新型研发机构聚集科技创新人才1万人以上，聚集高层次创业人才3500名，使各类人才总量达到100万。

（刘侠 记者滕继濮）

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