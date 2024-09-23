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全国推广普通话宣传周在喀什举办

2024年09月23日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：全国推广普通话宣传周在喀什举办

以“加大推普力度，筑牢强国语言基石”为主题的第27届全国推广普通话宣传周重点活动22日在新疆喀什举办。

教育部党组书记、部长，全国推普周领导小组组长怀进鹏在活动现场表示，要将国家通用语言文字工作有机融入立德树人新格局，充分发挥其育人价值，坚定不移推行国家通用语言文字教育教学，全面推行使用国家统编教材，深入开展铸牢中华民族共同体意识教育，以推普工作促进立德树人根本任务落实。要坚持以人民为中心，扎实推进国家通用语言文字普及攻坚和质量提升行动，广泛开展“职业技能+普通话”培训，加大东西部协作和对口支援力度，以推普工作促进民生保障和改善。要服务国家战略，健全语言文字规范标准体系、建设新型语料库，推动语言文字与人工智能、大数据等信息技术深度融合，加强语言文字数字资源建设，服务终身学习，发挥语言文字在促进人类文明交流对话中的桥梁纽带作用，以推普工作促进经济社会高质量发展。

新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜表示，新疆将以此次活动为契机，坚持立德树人，着力巩固提升各级各类学校国家通用语言文字教育教学水平；坚持分类施策，不断提升社会面国家通用语言交流能力；坚持文化浸润，持续铸牢中华民族共同体意识；坚持解放思想，改革创新，认真学习借鉴兄弟省市的宝贵经验。

活动现场，国家语委委员单位代表、援疆省市代表、新疆师生代表和行业群众代表分别就教育教学、基层组织、企业单位培训、教育援疆、公共服务等方面发言。教育部、国家语委向新疆赠送了“中小学语文示范诵读库”数字资源。

全国推普周领导小组各成员单位，国家语委各委员单位，各地、各行业系统，各级各类学校，国家语言文字推广基地等也围绕推普周主题，开展了各具特色的推普宣传活动。（记者赵明昊、靳昊、孙金行）

(责编：李依环、郝孟佳)

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