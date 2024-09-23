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中新天津生态城 激发人才创新创业活力

2024年09月23日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：中新天津生态城 激发人才创新创业活力

为加快集聚优秀人才，激发人才创新创业活力，中新天津生态城近日印发了《中新天津生态城人才引进、培养与奖励规定》（以下简称《规定》）。《规定》旨在为中新天津生态城引进、培养智能科技、现代文旅、生物医药等产业发展所需优秀人才提供全方位政策保障。

《规定》提出，鼓励高层次人才在中新天津生态城开展创新创业活动，相关单位最高给予入选各类领军人才项目的人才150万元资金支持；对在中新天津生态城工作期间获得“全国技术能手”等称号的高技能人才，相关单位将给予资助。

《规定》明确，中新天津生态城支持建设院士专家工作站、博士后工作站、技能大师工作室、产业联盟、产教融合载体，促进产学研用深度融合，推动人才、项目、技术集聚。中新天津生态城对建立院士专家工作站的用人单位，一次性给予100万元科研经费支持；对新建博士后科研工作站的用人单位，在其招收博士后研究人员并开展博士后科研活动后，一次性给予10万元科研经费补贴；对被评为“生态城技能大师工作室”的用人单位，一次性给予5万元建设经费。

《规定》特别将人才服务保障单独成章，在保障人才子女教育、配偶就业、医疗健康等方面推出一系列举措，以全面贴心的服务增强人才归属感。

（记者陈曦）

(责编：郝孟佳、李依环)

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