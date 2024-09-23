洪敬谱

原标题：让高层次人才有“甜头”、后备人才有“奔头”

淮北市首批高层次人才储备金获得者、淮北市第一中学教师陈超（左三）在与学生交谈。淮北市委人才工作局供图

周素英是安徽省淮北市濉溪县农业科研试验站农业技术推广研究员、全国粮食生产先进个人。自2018年她成为淮北市高层次人才储备金获得者后，淮北市财政给她缴存24万元高层次人才储备金，让她坚定了留在淮北、扎根麦田的决心。

淮北市位于安徽省最北部。近年来，受多种因素影响，淮北市“引才难、留才难”问题较突出。

2017年底，淮北市探索实施高层次人才储备金制度，通过物质激励与精神激励相结合的方式，用心用情留住优秀人才。

“高层次人才储备金制度对激发优秀人才工作活力，鼓励人才长期服务淮北起到了积极作用。”淮北市委组织部副部长、市委人才工作局局长许秀霞说。

创新奖励方式

2017年12月，淮北市委、市政府针对部分优秀人才外流现象，出台了《淮北市高层次人才储备金制度实施办法（试行）》。

淮北市发放的高层次人才储备金，是通过财政资金投入为全职在淮北工作的高层次人才按年度缴存的长期储备金。对两院院士等领军人才，按照每年50万元至300万元标准缴存；对能直接驱动淮北市产业发展的特殊人才，可按照“一事一议”原则确定缴存金额。

“延期兑付”是淮北市高层次人才储备金制度的特点之一。许秀霞介绍，高层次人才在淮北市全职工作满5年可提取账户总额30%，退休后可一次性领取余额。此外，若有关人才年度考核不合格，则相关部门当年度不得为其缴存储备金。

在许秀霞看来，“定期缴存、延期兑付”方式，既让高层次人才有“甜头”、后备人才有“奔头”，又能显著缓解短期财政支出压力，相比重金引才方式成本更可控。

这一制度实施以来，先后143名高校教学名师、省特级教师等优秀人才成为淮北市高层次人才储备金获得者，累计缴存储备金2483万元。2023年底，淮北市具有副高级以上职称人才达到1.08万人，较2017年增长42%。

“淮北市高层次人才储备金制度既不是简单地提高人才待遇，也不同于一次性高额奖励，是对人才工作能力和社会贡献的充分肯定，是一种荣誉。”许秀霞说。

注重精神激励

除了缴存储备金，淮北市还注重对优秀人才的精神激励。

安徽省特级教师陈超在淮北市第一中学工作，2018年成为淮北市首批高层次人才储备金获得者。

2023年教师节，时任淮北市市长汪华东来到淮北市第一中学慰问交流，询问陈超的生活和工作情况，鼓励他扎根淮北。

“汪市长等领导还询问我对淮北发展的建议，让我真切感受到淮北市尊重人才、爱护人才的氛围。”陈超说。

许秀霞介绍，淮北市建立了领导干部联系优秀人才机制，将享受储备金的高层次人才列为市领导联系对象，定期走访慰问、联络沟通，还为高层次人才提供休假疗养、子女教育就业等服务。

与此同时，对在工作中取得重大突破、成绩突出、群众基础好的优秀人才，有关单位会及时给予奖励。

工作在淮北工业和艺术学校的顾宏是安徽省特级教师、全国模范教师，2022年成为淮北市高层次人才储备金获得者。在组织的培养和关爱下，顾宏于2022年当选十三届安徽省政协委员，并进入后备干部序列，2023年8月被任命为淮北工业和艺术学校校长。

另外，淮北市近年来出台《关于加快集聚产业人才推动“五群十链”产业高质量发展若干政策》等文件，开展“人才淮北行”“招才引智高校行”等系列活动，设立“淮北人才日”，持续优化人才发展环境。

“下一步，淮北市将继续优化高层次人才储备金制度，常态化开展人才政策效能跟踪研判，促进各项人才工作取得实效。”许秀霞说。

（记者 洪敬谱 通讯员 杨 康）

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