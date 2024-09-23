原标题：为水声事业奋斗终生

日前，中国工程院院士、哈尔滨工程大学教授杨士莪被中宣部追授“时代楷模”称号，他的先进事迹在全国科技界引发热烈反响。作为我国水声工程学科的奠基人和水声科技事业的开拓者，杨士莪以“科研报国”为使命，为党和国家奉献了一生。众多科技工作者深受鼓舞，纷纷表示要学习杨士莪院士科技报国的爱国精神，敢为人先的创新精神，和始终坚守一线、潜心治学的教育家精神，并将这种精神转化为行动指引、落实到科学研究中。

“在我和团队探索新技术新理论的征途上，杨士莪院士给予了极大的支持和鼓励。他甘为人梯、奖掖后学的精神品格，为我们科技工作者和教育工作者树立了典范和榜样。”9月22日，中国工程院院士、哈尔滨工程大学水声工程学院教授杨德森回忆起26年前的一幕时深情地说道。

那时，杨德森和团队正致力于研发一种新型水声传感器，却遭到很多专家的质疑。杨士莪力排众议，建议再给杨德森更多的研究时间。15年后，这一科研成果为推动祖国海防事业作出了突出贡献。杨德森也终于能向杨士莪回答当年那些解释不清的问题。当时，面对专家们提出的100多个问题，杨士莪未曾向杨德森透露，因为他深知科学研究需要“板凳要坐十年冷”的潜心投入。

深受杨士莪科研、育人理念的影响，杨德森每年都会亲自为本科生讲授开学第一课，并告诫一代代水声人“要把自己的选择和国家的需要结合起来”，这正是对杨士莪科研报国精神的最好传承。

9月20日，在哈尔滨工程大学水声工程学院实验室，该校副教授郭俊媛正带领一名博士生做实验，这位博士的研究课题就是杨士莪定下的。“杨院士的为国情怀和科研报国志向，一直激励和鼓舞着我们，从无到有、从零到一，实现多项重要技术的创新性突破。作为一名青年教师，我们要发扬杨院士的精神品格，继续为水声事业和海洋强国战略不懈奋斗。”她说。

日前，黑龙江省科技厅组织了在哈科研院所的科研人员代表集中观看、学习杨士莪的先进事迹。杨士莪“做人做事做学问，为船为海为国防”的精神触动了在场所有人。大家纷纷表示，要以杨士莪院士为榜样，锚定建设科技强国奋斗目标，在各自工作岗位上不懈努力，攻克科研难题，为以科技创新助力黑龙江高质量发展贡献力量。

杨士莪曾长期担任中国船舶集团有限公司第七一五研究所、第七二六研究所等单位的技术顾问。他不仅指导水声科研规划和水声技术发展，更为国内水声专业人才培养无私付出。

连日来，多家科研院所再次学习这位水声泰斗、行业标杆的先进事迹。大家表示，将接过“时代楷模”的精神火炬，在坚持科技自立自强和工程实践卓越的不懈努力中，让中国研制的“千里眼”“顺风耳”探索大海的无穷奥秘，让海洋变得更加“透明”，用水声科技和装备守护祖国的那片蔚蓝、守候人类的海洋文明，以此告慰我国水声工程的奠基人、水声科学界的“大先生”。

“只要是国家、社会需要的，就是值得干的。”观看杨士莪事迹后，这句话在西北工业大学航海学院院长潘光教授内心激荡，“作为肩负着海洋强国事业的主力军，我们在教育学生时，除了授予知识，更应传承杨院士的这种精神，激发未来一代代航海人的爱国情怀，为我国海防事业书写新的传奇。”

杨士莪是我国建筑宗师杨廷宝先生的长子。杨士莪长期心系家乡河南南阳，并于耄耋之年回到家乡，为南阳理工学院捐款100万元成立“杨廷宝建筑教育基金”，助力建筑学专业发展。连日来，南阳理工学院掀起学习杨士莪先进事迹热潮。他的深厚学识、高尚人格，以及对学校办学发展的殷切期待，成为激励全校师生砥砺前行的精神动力。

“我们致敬‘时代楷模’杨士莪院士，并决心更好传承他的精神，勇于担当，做实现中华民族伟大复兴的新时代建设者。”南阳理工学院建筑学院院长谭征说。

（记者 朱 虹 李丽云 王禹涵 孙 越）

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