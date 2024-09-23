据新华社曼谷9月22日电 （记者高博）第二十届国际络病学大会海外论坛21日在泰国曼谷举行。多国专家学者参加论坛，共同分享络病理论最新研究成果，旨在推动中医药高质量发展和国际化。

泰国公共卫生部常务助理部长他那吉·吉塔里拉在会上表示，中医药已经成为增进中泰友谊的一条纽带，此次论坛为大家提供了一个深入了解中医络病理论最新研究成果和发展趋势的交流平台。

2000年，泰国政府正式批准使用中医治疗疾病。在此次论坛上，泰国络病学会正式成立，标志着中医药影响力进一步扩大。

作为中医药传承创新努力的一部分，络病理论已经过40余年发展。在大会主旨报告环节，中国工程院院士吴以岭线上介绍了络病理论证治体系、中医络病学新学科的发展以及肺络病证治指导外感温热病防治、中医脉络学说构建及其指导微血管病变防治、气络学说构建及其应用所取得的系列科研成果。

与会专家还就中医药国际化取得的成就、面临的挑战及未来展望等内容展开深入交流和探讨。中国工程院院士张运表示，中医药国际合作日益密切，成果惠及全球。开展随机对照实验，加强循证医学研究，拿出临床疗效的硬证据，是中医药走向国际化的必然选择。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 14 版）

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