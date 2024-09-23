人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

以美育人，上好高校艺术课

于大雪
2024年09月23日08:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

习近平总书记指出：“要全面加强和改进学校美育，配齐配好美育教师，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。”作为美育的重要载体，学校艺术课有利于培养青少年艺术爱好，提升艺术修养，促进全面发展。当前，全国高校普遍开设了各具特色的公共艺术课程。如何开足上好艺术课程，需要持续探索、不断改进。

美育不仅有助于塑造学生的健全人格，提升审美素养，还能潜移默化地影响他们的情感、趣味、气质和胸襟。因此，高校艺术课应充分尊重学生身心发展规律和教育规律。比如，不少大学生有艺术方面的特长，这就要求高校艺术课除了设置普及性、基础性的课程，还要开设有一定深度、专业性的课程；除了介绍相关知识、历史，还要增加一些鉴赏、体验、实践方面的内容，确保不同兴趣、不同基础的学生都能在高校艺术课堂上有所收获。针对学生需求，提升课程设置的针对性、实效性，才能让艺术课程打动人心，让孩子们受到艺术的滋养。

上好艺术课，必须在教学方法、呈现方式上有所创新。艺术感受和审美体验因人而异，可以通过小组讨论、案例分析等形式，在课堂上鼓励分享与探索，激发学生的思考和表达，使学习过程更加主动、深入。随着网络技术的快速发展和多媒体设备的不断更新，可以多渠道、多形态呈现艺术作品，使学生有更好的学习体验。实践中，我们将精心打造的《百年红色舞步：中国红色舞蹈美学及经典形象》等在线课程上传至自媒体平台，受到广大师生的关注与喜爱。不断创新教学方式方法，用新技术赋能课堂，就能让艺术课更吸引人。

助力学生树立文化自信，高校艺术课要用好本土的文化资源。比如，北京大学开设《红楼梦》美育系列课程，通过阅读原著、排演舞台剧等形式，将红学与美育结合起来。首都师范大学开设《寻梦寻根》中国民俗舞蹈体验课程，每学期选定1个地区，指导学生在假期开展田野调查，了解当地舞蹈、服饰、美食、文学等，沉浸式体验民俗文化。深入挖掘运用中华文化丰富宝藏，将其巧妙融入美育过程，既能丰富高校艺术课程的内容，还能进一步激发民族自豪感，凝聚同心共圆中国梦的强大力量。

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。党的二十届三中全会《决定》提出，“必须增强文化自信，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化”。用好艺术课堂，扎实做好美育工作，以美育人、以文化人，促进青年一代身心健康成长，定能为强国建设、民族复兴伟业注入强大精神力量。

（作者为首都师范大学音乐学院副教授）

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部