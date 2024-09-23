于大雪

习近平总书记指出：“要全面加强和改进学校美育，配齐配好美育教师，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。”作为美育的重要载体，学校艺术课有利于培养青少年艺术爱好，提升艺术修养，促进全面发展。当前，全国高校普遍开设了各具特色的公共艺术课程。如何开足上好艺术课程，需要持续探索、不断改进。

美育不仅有助于塑造学生的健全人格，提升审美素养，还能潜移默化地影响他们的情感、趣味、气质和胸襟。因此，高校艺术课应充分尊重学生身心发展规律和教育规律。比如，不少大学生有艺术方面的特长，这就要求高校艺术课除了设置普及性、基础性的课程，还要开设有一定深度、专业性的课程；除了介绍相关知识、历史，还要增加一些鉴赏、体验、实践方面的内容，确保不同兴趣、不同基础的学生都能在高校艺术课堂上有所收获。针对学生需求，提升课程设置的针对性、实效性，才能让艺术课程打动人心，让孩子们受到艺术的滋养。

上好艺术课，必须在教学方法、呈现方式上有所创新。艺术感受和审美体验因人而异，可以通过小组讨论、案例分析等形式，在课堂上鼓励分享与探索，激发学生的思考和表达，使学习过程更加主动、深入。随着网络技术的快速发展和多媒体设备的不断更新，可以多渠道、多形态呈现艺术作品，使学生有更好的学习体验。实践中，我们将精心打造的《百年红色舞步：中国红色舞蹈美学及经典形象》等在线课程上传至自媒体平台，受到广大师生的关注与喜爱。不断创新教学方式方法，用新技术赋能课堂，就能让艺术课更吸引人。

助力学生树立文化自信，高校艺术课要用好本土的文化资源。比如，北京大学开设《红楼梦》美育系列课程，通过阅读原著、排演舞台剧等形式，将红学与美育结合起来。首都师范大学开设《寻梦寻根》中国民俗舞蹈体验课程，每学期选定1个地区，指导学生在假期开展田野调查，了解当地舞蹈、服饰、美食、文学等，沉浸式体验民俗文化。深入挖掘运用中华文化丰富宝藏，将其巧妙融入美育过程，既能丰富高校艺术课程的内容，还能进一步激发民族自豪感，凝聚同心共圆中国梦的强大力量。

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。党的二十届三中全会《决定》提出，“必须增强文化自信，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化”。用好艺术课堂，扎实做好美育工作，以美育人、以文化人，促进青年一代身心健康成长，定能为强国建设、民族复兴伟业注入强大精神力量。

（作者为首都师范大学音乐学院副教授）

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)