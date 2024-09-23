王 珏

助力广大人民群众全面深入了解中华文明的历史，文博系统扮演着重要角色，可以发挥更加重要的作用

刚刚过去的2024年暑期，探索历史文化的深度游、研学游备受青睐。在线旅游平台数据显示，暑期国内博物馆的参观人次同比呈现两位数增长，博物馆门票预订量跃居景区第一。

文博热，反映了人们深入了解历史文化的需求，体现了人们亲近中华优秀传统文化的渴望。截至2023年，全国备案博物馆总数达到6833家，位居世界前列。国家文物局发布数据显示，2023年全年我国博物馆举办展览4万余个、教育活动38万余场，接待观众12.9亿人次，创历史新高。

习近平总书记强调：“中国式现代化既要物质财富极大丰富，也要精神财富极大丰富、在思想文化上自信自强。”更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，助力广大人民群众全面深入了解中华文明的历史，文博系统扮演着重要角色，可以发挥更加重要的作用。

不久前发布的《2023全球主题公园和博物馆报告：全球主要景点游客报告》显示，中国国家博物馆、中国科学技术馆、南京博物院等7家中国博物馆进入全球前20名。从提升数量、增加供给转向提升质量、改善服务，我国文博事业迈上新台阶。让博物馆和观众“双向奔赴”，既需要观众注重参观礼仪、提升文明素质，也需要不断提升服务、改进细节，更好满足观众日益增长的新需求、新期待。

以进馆服务为例，今年暑期，故宫博物院除60岁以上老人爱心通道和未成年人团队通道外，还在午门中甬道开通了轮椅和婴儿车的专用无障碍通道。根据客流情况，故宫博物院还另开两条无包观众安检通道，缩短观众排队安检入院用时。细节见真章。博物馆座椅数量够不够、布局合不合理，存包处能否满足观众的寄存需求……从这些细节入手，为观众提供更优质的服务，有助于不断提升观展体验。

今年暑期，一些大型博物馆游客人数激增，出现了“黄牛”倒票现象，干扰了博物馆秩序，损害了群众利益。有效应对“黄牛”倒票，急需博物馆联合公安、市场监管等部门多管齐下、完善治理举措。比如，中国国家博物馆通过调整预约规则、优化技术手段、采取法律手段、配合公安部门执法等措施，有效遏制“黄牛”倒票行为。建立动态的分析应对机制，对现有的发展思路和工作方法再改革、再完善，提升服务和管理的精准度，方能更好保障观众的文化权益。

大数据、云计算、人工智能等新技术的发展，为博物馆行业注入新的发展活力，也为完善博物馆服务提供了有力支撑。为了更好地疏导进馆观众，南京博物院在人员密集的展区进行智能化人流统计，加派人员维护秩序，同时根据展厅承载量监测和游客服务中心信息动态放票，带来了更好的参观体验。实践表明，博物馆加快数字化建设，不仅可以科学疏导客流、规划观展路线，还可以让展览呈现形式更丰富多样，更好满足观众多元需求。

一座博物馆就是一座文化殿堂，有力守护着文明精华、文化原乡。期待我国博物馆在推出更优质展陈的同时，进一步优化完善服务措施，推动文博事业高质量发展，不断为坚定文化自信、铸就文化新辉煌作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)