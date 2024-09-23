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外国留学生西安体验地方节俗

2024年09月23日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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留学生在体验书法。
主办方供图

本报电  （秦文）9月16日，位于陕西西安新城区的皇城里·民乐园文化街内，热闹非凡，一场独具特色的中秋文化体验活动在此开启。活动由西安市新城区委宣传部、共青团新城区委、新城区文化和旅游体育局主办，以“丝路青缘皇城里，情聚长安话中秋”为主题，吸引了10多个国家的留学生参与其中，通过沉浸式体验，感悟中秋节俗之美。

皇城里·民乐园文化街是陕西省唯一入选中国文联批准建立的第三批“文艺两新”集聚区实践基地。在非遗体验环节中，秦腔、剪纸、棉絮画、陶埙、结绳、鲁班锁、木版年画等众多非遗项目精彩亮相。在非遗传承人的指导下，有的留学生剪出中秋主题的剪纸；有的尝试制作小兔子、花朵等面花作品；有的穿上戏服，学习秦腔唱腔、基本手势和步伐；有的亲手制作月饼，学习从揉面、包馅到压模的每一个步骤。身着汉服，体验中国传统服饰文化也是本次活动的一大亮点。留学生们穿上精美的汉服、头戴发簪，仿佛穿越回中国古代。

多位留学生表示，这次活动让他们对中国传统文化有了全新的认识——“中国非遗真是博大精深，剪纸、陶埙、书法等都让我着迷。”“以前只在书本上了解过中国的中秋节，这次亲身体验，让我感受到了这个节日的独特魅力。”“制作月饼和唐果子非常有趣，汉服也特别漂亮，我会把这些美好的体验分享给我的家人和朋友。”

(责编：李依环、郝孟佳)

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