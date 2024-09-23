郎劲松

剧中，张桂梅与女校的学生们。

剧中，张桂梅多年为女校付出，病痛缠身。

剧中，张桂梅和学生柳细莺。

本文配图均由出品方提供

“让学生们远方有灯，脚下有路、眼前有光”是张桂梅多年孜孜以求的目标，提灯引路、点燃女孩们人生梦想的“燃灯校长”感动和鼓舞了无数人。电视剧《山花烂漫时》近日开播，讲述张桂梅坚定创办云南丽江华坪女子高级中学，以师者初心和咬定青山不放松的执着，帮助大山中的贫困女高中生重返校园、改变命运的故事。

当故事主人公的事迹已被大众熟知，当真实故事本身已足够动人，如何通过影视创作呈现新表达、给出新诠释，《山花烂漫时》对此进行了新探索。

还原女高创办故事

剧集伊始，时间回到2007年，由宋佳饰演的张桂梅疾行在乡间小路上，她着急去挽回即将失学的女学生——年仅14岁的谷雨，因家庭贫困她决定辍学嫁人把自己“卖个好价钱”。剧中的谷雨，映射的是无数被张桂梅改变命运的女孩，也引出了张桂梅的“免费女高梦”，这个梦想正是由一位现实中与谷雨经历相似的女孩所触发。2007年是张桂梅“免费女高梦”开启的重要一年。这一年，她被选为中共十七大代表赴北京开会，穿着破旧牛仔裤的她被媒体关注、报道，也获得了筹办女高的经费与支持，这期间经历的漫长过程与艰苦奋斗，成为剧集创作的着眼处与发力点。

本剧以近乎白描的方式呈现了当时部分地区发展落后、教育资源不平衡、某些基层女性求学困难等问题。这些情节的展现，与该剧的温暖现实主义基调并不冲突，呈现了彼此呼应的表达。

整部作品由真人真事改编，但绝非仅对事实做一比一的复刻，而是基于时代背景与现实关切，对其进行重新架构，通过对人物与故事的艺术再现，传递对中国教育的深远思考。

挖掘展现“燃灯精神”

贴合人物与生活，用细节诠释教育的精神内核。在剧情讲述上，《山花烂漫时》有着清晰的主线，即张桂梅如何帮助大山中失去上学机会的贫困女高中生重返校园，实现人生价值。这其中牵涉的一个基本问题是，这群大山中的女孩为什么需要继续学习和重燃梦想？在2023年的一场读书活动上，张桂梅解答了这个问题：当你生活在井底的时候，你只能看到头顶的一片天空，以为那是唯一的选择。而读书就是让你看到人生还有更多的选项，让你在人生路上拥有更多的可能性，只有努力学习，才能拥有人生的选择权。

“上高中有什么用？我走了家里的活儿谁干？”“我走了我妈咋办？”“上高中能挣钱吗？”剧中许多女孩在初闻有一所免费女高时的这些反应，更让人意识到普及教育的重要性。一道道山路，一遍遍游说，张桂梅点亮女孩们的心灯，帮她们看到人生道路的开阔和许多可能性。张桂梅长期扎根贫困山区、脱贫攻坚一线，深刻感知现实中的社会与教育问题。她捧着一颗甘于奉献的初心，做铺路石托举起山区女孩们的希望与梦想。与十几年前的境况相比，她为当地带来的改变，让人感慨万千。

挖掘和展现张桂梅的“燃灯精神”是《山花烂漫时》主创团队的创作初衷。历时3年，基于大量的采风、调研，多次与张桂梅、女校师生们的亲身接触，重走张桂梅的家访路，主创团队收集到大量一手资料与创作素材，确保所有的戏剧改编和创作均有依据。与创作一个原创人物相比，对于典型人物的描写与刻画稍有不慎便会落入“造神”而非“写人”的陷阱。秉持着人物有依据、创作有底气、戏剧有升华的原则，主创团队在精准把握人物的基础上，以回归现实的拍摄手法与自然平实的视觉呈现，为观众带来了一个有血有肉而具体的张桂梅形象。

群像叙事引发共情

《山花烂漫时》讲述的不是张桂梅一个人的奋斗史、成长史，也并非为她作传，而是以群像叙事讲述了大时代中一群人的奋斗、成长故事，这其中有被她点燃梦想、确立人生理想并开始绽放光彩的学生，也有与她惺惺相惜、共同诠释着“大道不孤”的同行者们。“山花”群像的塑造，展现了教育家精神的薪火相传。

怀着“虽千万人吾往矣”的坚决，张桂梅奋斗在女高梦上，有人被她感动，选择毅然加入，也有人被她改变，从泥泞中开出花。生活在城市、家庭条件优渥的丁笑笑，她由敬佩张桂梅到确立自己的人生理想，毅然来到华坪投身基层教育事业；作为从华坪走出去的大学生魏庭云，有志于通过自己的亲身经历帮助重返校园的女孩们学习知识，开阔视野；作为华坪女高的第一名学生，谷雨在命运的关键时刻被张桂梅拉了一把，毕业后回到女高做语文老师，跟随张桂梅一起改变更多女孩的命运……剧中女性角色还有很多，她们身上显现着不同代际女性们的守望互助与励志成长，她们共同在大山里努力着，温柔且坚定。

作为一部群像剧，《山花烂漫时》中一些基层官员的角色也塑造得生动而丰满，例如由姜超饰演的副县长马永强，初出场时希望“硬钉子”张桂梅给他“少找点事儿”，但看张桂梅为女高到处奔走、为学生们点起希望，他也随之成为共同的建设者、同行者。一群普通人坚守着教育强国的大梦想，他们身上闪耀的人性光辉，更是理想与信念的光芒。“待到山花烂漫时，她在丛中笑”，山花们的灿烂绽放，正是教育家精神薪火相传的生动写照。

国将兴，必贵师而重傅。中国正从教育大国迈向教育强国，以影视艺术创作的方式弘扬主旋律，讴歌新时代，勾勒大国良师形象，正是文艺作品呼应时代的生动表达。

（作者系中国传媒大学教授、博士生导师）

(责编：李依环、郝孟佳)