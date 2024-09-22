人民网北京9月22日电 （记者郝孟佳）今天，北京市朝阳区教育发展大会在国家科技传播中心召开。记者了解到，近5年，朝阳区新建、改扩建学校19所，新增义务教育学位1.6万个。

北京市朝阳区教育发展大会召开。人民网记者 郝孟佳 摄

朝阳区组建21个中小学教育集团

截至目前，朝阳区组建了21个中小学教育集团，覆盖全部公办中小学，实现优质资源100%全覆盖。

朝阳区相继与十一学校、人大附中、清华附中、北京师范大学附属实验中学等学校签订合作协议，通过新建学校、联合办学等模式扩大区域优质教育资源，并纳入名校集团化管理。近5年，朝阳区新建、改扩建学校19所，新增义务教育学位1.6万个。

朝阳区还拥有总量最大、种类最全、课程最丰富、服务对象最多元的国际教育资源，“开放”的环境、融合的模式，吸引了来自全球100余个国家和地区的2万名学生在这里接受国际教育。

朝阳区东部、南部、北部将建成多所学校

会上，《朝阳区教育集团（联盟）贯通培养新地图》发布，朝阳区正按照“南部崛起、东部跨越、北部提升”发展思路，不断优化教育资源布局。

2021年12月13日，朝阳区与北京市十一学校签订合作办学协议，聚焦“南部崛起”发展战略，选址位于朝阳南部的王四营乡。两年后的今天，北京市十一学校已经将最新教育成果和优质教育教学资源带入朝阳南部地区。未来，十一学校与朝阳区合作共建的全市首个科学高中——北京科学高中也将落户于此。

2023年12月底，在“南部崛起”关键所在的十八里店乡，人大附中朝阳学校（朝阳港校区）一期建设工程项目正式开工，九年一贯制的义教部计划将于2025年交付使用。

在东部地区，朝阳区教育领域规模最大的单体学校——北京中学东坝北校区正在加速建设，3390个学位预计明年9月交付。

北部地区，由朝阳区和北京化工大学、对外经济贸易大学、北京中医药大学、北京服装学院、中华女子学院五所大学联合打造的北京中学科技分校于今年9月正式开学。

成立科学、艺术两大特色教育联盟

会上，朝阳区科学教育联盟、朝阳区艺术教育联盟正式成立。科学教育联盟将根据区域科学教育发展实际，共建共研中小学科学教育课程，普及科学知识，加强科学教育理论与实践问题的研究，推进朝阳区科学教育资源的共享与优化配置，搭建朝阳区中小学科学教育的交流平台，培养中小学师生的科学素养和创新能力。

艺术教育联盟将根据朝阳区艺术教育发展需要，在课程与教材创新引领、人才共育与师资建设、社团建设与平台搭建、国际交流与文化传播、成果展示与资源共享等方面充分发挥专业资源优势，推动朝阳区美育教育的全面、协调、可持续发展。

目前，朝阳区已建设28所北京市中小学科技教育示范学校，打造了41个市级高水平艺术科技社团、85个区级学生优质科技社团，北京科学高中、传媒特色高中纷纷落地。

(责编：李依环、熊旭)