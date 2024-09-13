本报记者 窦瀚洋

图①：东港热电公司博士创新站博士（左）与企业员工讨论实验反应结果。

图②：东港热电公司员工（右）带领参与博士创新站实践工作的大学生检修设备。

图③：任勇源博士（右）在科峰公司博士创新站指导企业员工做实验。

以上图片均为江峰摄

图④：陈晓彬博士（右）在哲丰公司博士创新站指导企业员工研发。

张 曌摄

引 子

从高压反应釜中取出样品，送进质检分析室。10多分钟后，气相色谱仪发出“呼呼”声，活性筛选检验结果“呼”之欲出……浙江大学衢州研究院新能源材料研究所副所长任勇源博士，整个暑假都泡在衢州科峰新材料有限公司实验室。

作为一家主要生产化学原料和制品的中小企业，科峰公司的部分原料要从国外进口，生产成本居高不下。2023年，任勇源牵头在公司设立博士创新站，攻关可替代原料的筛选研发，“目前已取得关键突破，成功后原料成本能降低一半以上。”

博士牵手企业，加速产研对接，是浙江衢州博士创新站探索实践的生动缩影。

习近平总书记2020年9月在科学家座谈会上指出：“要发挥企业技术创新主体作用，推动创新要素向企业集聚，促进产学研深度融合。”党的二十届三中全会《决定》提出，“加强创新资源统筹和力量组织，推动科技创新和产业创新融合发展”“打通高校、科研院所和企业人才交流通道”。

发展过程中，中小企业常常存在缺人才、缺技术、缺先进研发设备等问题，青年博士群体则往往面临缺项目、缺经费、缺技术应用场景等困境。2021年4月起，衢州率先在浙江省内开展博士创新站建设试点，推动产学研深度融合，促进企业高质量发展、博士高水平培养。同年8月，浙江全面启动博士创新站建设。

在实践经验基础上，2023年12月，中国科协确定山西、浙江、福建、山东、湖南、宁夏等省份开展博士创新站建设试点。截至今年8月，浙江已建立博士创新站2161家，驻站博士4655位，开展项目合作2917项，涉及新材料、机械制造、绿色农业等多个领域。

近日，记者赴衢州采访，看企业与博士共同成长，探科研与产业融合发展，感受博士创新站建设带来的创新活力。

难题共解

博士进企业，围绕创新需求开展合作，增强中小企业研发力量

拥有教授级高级工程师2名、高级工程师2名、博士和硕士各1名，作为中小企业，科峰公司的科研实力不算弱。

为何还要建博士创新站？

忙不过来——科峰公司总经理助理、高级工程师吉兰平手头有5个研究项目正在推进，其中3个已投入试生产。研发过程中，每个环节都要在现场盯着。投产后，还要实时反馈生产过程中的问题，提出改进优化建议。

一方面，自己分身乏术；另一方面，来自生产一线的技术需求不少。这项工艺要优化了，那个设备要改进了……每次调研，吉兰平都能听到来自不同部门的诉求。

虽然只是中小企业，但产品销路在拓宽，企业规模在壮大，现有科研力量，已无法适应科峰公司快速发展的需要。

以可替代原料研发为例，企业生产有机硅产品用到的原材料，要从国外采购，每吨成本近3万元，带来很大资金压力。有心改变却无力实施：技术人员身兼多项科研任务，项项都有必要，精力难以兼顾；扩大科研队伍，又会增加公司人力成本。

吉兰平说，企业期盼与高校、科研院所等加强合作，以获得相应技术支持，“满足企业研发需求，并非一定要找顶级专家，很多拥有博士学位的中青年科技工作者和在读博士生，同样能够胜任，而且‘性价比’更高。”

2017年，在衢州市委组织部、市人力资源社会保障局指导下，围绕区域产业集群和战略性新兴产业发展，衢州学院发起成立博士工作站，开展校地、校企合作。

2021年4月，总结衢州学院博士工作站建设经验，衢州市科协为博士与企业牵线搭桥，探索推广博士创新站，推动产学研深度融合。2021年以来，衢州市科协组织博士、专家走访企业170多家，征集技术、人才等需求126项。

在2023年初的一次企业走访中，任勇源跟随市科协相关负责人，第一次走进科峰公司。“我是做氟硅材料研究的，企业刚好在生产有机硅产品。他们希望我能给予技术支持。”对当时情景，任勇源历历在目。

企业有需求，博士也有需要。早在读博期间，任勇源就为成果转化而苦恼，“因为不懂如何与市场对接，很多科研成果被束之高阁，难以转化为现实生产力。”

那次走访后，任勇源又专程往企业跑了好几趟。围绕企业具体需求，双方坐下来详谈，“有时一聊就是几个小时，大家在产品研发上想法一致，可以说是‘一拍即合’。”

2023年4月，任勇源与科峰公司签订技术攻关项目合作意向。不久，为更好地开展工作，由任勇源牵头的博士创新站在科峰公司落地。

协作共进

团队分工协作，服务企业生产，强化科研保障，研究成果找到用武之地

博士创新站落地，团队如何组建？

依据浙江省和衢州市关于博士创新站建设与管理办法，博士创新站要以企业需求为导向，符合“五个一”建设标准：至少一位博士领衔，承担一个研发项目，组建一支研发服务团队，实践培养一批技术人才，服务一家企业。在任勇源看来，想要实现科技成果从“书架”到“货架”，科技创新中的分工协作至关重要。

为完成好博士创新站承担的研发项目，浙江大学衢州研究院给任勇源安排适合的学生，帮助组建研发服务团队。

在可替代原料研发成功前，博士创新站为企业研发了新型催化剂，用以提升原料转化效率。在这个研发项目中，研发小组由化工新材料专业出身的任勇源牵头，1名化工专业博士研究生、2名化学专业硕士研究生组成。

“博士创新站，科学配备人员，服务企业生产。”任勇源说，科峰公司博士创新站现有1名博士后、1名博士、2名博士研究生和2名硕士研究生。

博士团队都是高校成员，对企业情况了解不够，怎么办？

相关管理办法要求，博士创新站不仅有高校科研人员参与，建站单位也应配备本单位技术人员，参与研发和成果转化。科峰公司从研发、生产、市场、质检等部门抽调骨干人员，其中包括2名高级工程师，与任勇源共同组建团队。

博士团队与企业牵手，实现优势互补。比如研发新型催化剂，高校科研团队习惯从理论研究入手，追求催化剂如何高效使用；企业团队则更倾向从实际生产出发，为项目研发落地的可行性提供建议。

一次，科峰公司总工程师王鑫提出：“任博士，你们之前在实验室做小试，相关原料用量小，所以整个反应过程降温快。但实际生产的用量往往有十几吨，实验参数会出现较大变化。”意识到这个问题后，任勇源团队随即调整了相关实验参数。

任勇源说，有些实验反应时间较长，需要10多个小时，晚上他不在时，就委托参与站点工作的企业质检人员，帮忙及时取样并记录，“取样、记录等环节，质检人员的操作更专业。”

博士团队进驻，为企业提供了科研保障。企业腾出专门空间，打造了博士创新站专属实验室，并承担日常研发实验等大部分开支。“很好地解决了过去科研团队缺项目、缺经费、缺技术应用场景等问题。”如今，任勇源每周有一半时间在博士创新站工作。

今年，由博士创新站研发的新型催化剂在科峰公司投入使用，原料转化效率提升了约20%。科峰公司还被认定为衢州市市级企业技术中心。

获益的不只是企业，任勇源的更多研究成果也找到用武之地。围绕原材料生产排放废气多、毒性强等问题，团队为企业设计了新型工艺路线，降低毒性，减少排放。眼下，双方又瞄准新赛道，寻找可替代原料。

组建博士创新站，团队成员实施动态调整。在衢州东港环保热电有限公司，由衢州学院电气与信息工程学院教授任胜乐领衔，2021年建立了博士创新站。这几年，有人退出，也有新人加入。“秉持自愿原则，我们根据企业需求及时调整团队力量。”任胜乐说。

随着合作深入，前不久，东港热电公司在生产自动化、智能化方面提出技术需求，任胜乐请来研究大数据分析与处理的同校博士陈志强，牵头攻关相应领域的关键技术。

激励共赢

出台奖补政策，强化考核管理，引导科研资源向企业流动

厂房里机声隆隆，造纸机有序运转，蒸汽通过烘缸给湿纸供热，空气送风“呼呼”地吹过纸面，纸张迅速干燥……

走进浙江哲丰新材料有限公司，生产技术部部长岳跃振对去年底引进的新技术引以为傲：“我们4号造纸机的纸张干燥工序有了智能辅助调节系统，大大提高了产品质量，降低了能耗。这要感谢陈晓彬博士！”

“这对企业和博士团队都是意外之喜。”哲丰公司博士创新站领头人、衢州学院陈晓彬博士感慨。

原来，在与企业的一次交流中，陈晓彬无意间提到自己的一项发明专利，与造纸机干燥部能效监测技术有关。岳跃振敏锐意识到这正是企业所需，双方迅速开展合作，推动成果转化。

与此同时，双方还约定了成果转化的激励措施，“我们用21万元购买了相关专利使用权。”岳跃振说。

收益分配上，陈晓彬所在学校仅提取了极小部分金额，绝大部分作为激励费用发给团队，由成果第一负责人陈晓彬主导分配。“我们用这笔费用填补了研发过程中的材料经费缺口，另外拿出一部分用于奖励团队成员。”陈晓彬说。

听说此事，任勇源很兴奋，他们团队在博士创新站也有一项专利落地，正谋划如何分配30万元收益。向陈晓彬讨教后，任勇源与院方沟通，最终确定了成果收益分配办法，大部分用于奖励团队。

激励措施促进共赢。衢州引导相关单位将科技成果转化收益奖励团队，并将成果转化情况作为博士创新站绩效考核的重要内容。同时出台政策，对博士创新站给予奖补支持。

“我们对市县两级博士创新站明确了奖补范围和标准，对评为省级及以上博士创新站的，给予一次性奖励10万元。”衢州市科协副主席洪龙城说。

2021年建站以来，哲丰公司博士创新站每年都会收到县财政给予的5万元专项资助。截至目前，哲丰公司所在的常山县共为14家博士创新站资助经费160万元。

既完善激励，也强化管理。在衢州，对于年度绩效评价不合格的博士创新站，会被要求限期整改，并取消当年经费资助；连续两年不合格的，取消设站资格。

“如果企业、博士对合作情况不满意，双方达成一致后，我们会根据他们的需求，帮忙物色、调整新的博士或企业。”洪龙城说。

引导科研资源向企业流动，衢州积极推动高校和科研院所将博士创新站建设纳入学科评估和社会服务体系，把博士在站工作业绩作为其职称评审、岗位竞聘、工作考核等方面的重要依据。

今年5月，陈晓彬被任命为衢州学院化学与材料工程学院副院长。衢州学院化学与材料工程学院党委书记郑启富表示，这项任命，充分考虑到陈晓彬在博士创新站工作方面的突出表现，“选拔人才，不仅要考量学术研究能力和教学水平，也要全面考量其在科研攻关、人才引育等方面的成果。”

人才共育

提升员工科研水平，增强学生实践能力，校企人才一起成长

“任博士，像燃煤煤质、炉膛出口的烟气含氧量这些参数，是不是也要考虑进去？”前段时间，任胜乐忙着提升东港热电公司的锅炉燃烧效率。制作理论模型时，公司热工部主任邱红明主动参与进来，让他颇感意外。

“博士创新站刚建立时，企业的大多数技术人员不太注重理论问题。”任胜乐说，现在大家都认识到理论指导实践的重要性。

成立于2004年的东港热电公司，2023年供应蒸汽量超过300万吨、供电4.9亿千瓦时，服务周边170多家企业。相比之下，企业的科研能力却有些跟不上。

“2018年公司才成立研发中心，在技术研发方面起步较晚。”东港热电公司管理体系办公室主任崔波坦言，公司的技术人员理论研究水平相对较低，想要形成研发成果，有一定困难。

“研究能力有限，个人成长受限。”崔波自己就是如此：2002年获得初级职称，16年后，才凭借电厂废水回收循环利用技术，评上中级职称，“职称晋升，仅有实操技能远远不够，还需要较强的研究能力和较高的理论水平，这恰恰是我欠缺的。”

博士创新站建立后，情况有了改变。在博士团队支持下，崔波开始尝试撰写研究论文：“先前，在陈志强博士帮助下，公司采用数字化技术，有效降低了蒸汽供应过程中的热能损耗。陈博士鼓励我把相关技术成果写成论文发表。”

得益于陈志强的指导，崔波成功发表论文，还申请到实用新型专利。有了这些研究成果，崔波今年5月获评副高职称。

这几年，东港热电公司已有3人晋升高级工程师，8人获评中级职称，获得发明专利1项、实用新型专利20余项。

在衢州，博士创新站帮助当地企业取得各种专利500余项，承担市级及以上科研项目374个，获得奖项49个。

理论研究指导生产实践。参与博士创新站工作，邱红明逐渐摸清了烟气分析仪采用化学发光法、红外光谱法等不同方法检测的原理，“如果设备出现故障，我能根据原理判断，哪里出了问题。不像过去，仅凭经验进行处理，或是盲目地大范围更换零件。”

企业员工获益，高校学生成长。通过博士创新站，衢州学院与企业共建学生校外实训基地，建立长期稳定的合作关系，至今已有176名学生到企业参加实践训练。

“学院要为本地培养更多实用型技能人才。这样的校企合作，能为学生提供实操实训的成长平台，较快适应企业需求。”衢州学院科学研究与社会合作处处长王海伦说。

任胜乐在日常教学中也会留意挑选表现优异的学生，本着自愿原则纳入博士创新站的人才梯队。来自衢州学院电气工程及其自动化专业的00后姑娘龚婷婷，就是其中一员。

2022年初，龚婷婷进入博士创新站，从跟着邱红明巡检电气设备学起。操作中她发现，课堂上所学的电路图跟实际生产很不一样。龚婷婷勤动手、爱思考，不时向邱红明请教，实践能力很快提升。一次，检修一台进口设备，她结合所学，准确判断出只需更换螺丝等几个零部件就能解决问题，让邱红明刮目相看。

毕业后，龚婷婷选择留在东港热电公司工作。和她一起留下来的，还有一同参与博士创新站工作的其他6名本科毕业生。崔波感慨，“输出技术，还输送人才，博士创新站助力企业持续迸发创新活力。”

《 人民日报 》（ 2024年09月13日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)