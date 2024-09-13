本报北京9月12日电 （记者耿磊）9月12日，主题为“颂歌献给党”的音乐党课在中央音乐学院歌剧音乐厅举办，中央音乐学院院长俞峰主讲并担任指挥。音乐党课将交响音乐、声乐、合唱等艺术形式相融合，集党史知识、党的理论、音乐知识、经典鉴赏于一体，为广大观众带来一场思想和艺术的盛宴。

用音乐上党课，用艺术讲党史。此次音乐党课选取《国际歌》、《长征组歌》（选段）、《不忘初心》等15部广大群众耳熟能详的经典作品，以音乐表演和历史讲述相结合的方式展现了我们党带领广大人民群众，从救亡图存到浴火重生再到伟大新时代的历史进程，展现了共产党人的革命精神和初心使命，让大家在音符中感受历史的厚度，在艺术中触摸信仰的力量。

中央音乐学院作为中国共产党建立的第一所音乐高等学府，在党的文艺方针和教育方针的指引下，不断探索如何发挥文艺力量厚植爱国情怀，传承红色文化。“中央音乐学院音乐党课”于2017年首创，受教育部委托，由中央音乐学院牵头全国11所音乐类院校为主体，全国百所高校共同参与，服务基层一线，线上线下已开展了各类演出800余场，覆盖29个省（区、市）。

《 人民日报 》（ 2024年09月13日 06 版）

(责编：李昉、郝孟佳)