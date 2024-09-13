本报评论员

“正确处理支撑国家战略和满足民生需求、知识学习和全面发展、培养人才和满足社会需要、规范有序和激发活力、扎根中国大地和借鉴国际经验等重大关系。”在全国教育大会上，习近平总书记着眼于实现既定目标，明确提出教育强国建设需要处理好的“五个重大关系”，揭示出教育强国建设的科学规律。

建设教育强国是一项复杂的系统工程。新时代以来，我国教育事业之所以取得历史性成就、发生格局性变化，一个重要方面就在于坚持系统观念，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，全面提高教育治理体系和治理能力现代化水平。我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国。要坚持社会主义办学方向，紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，坚持和运用系统观念，深刻领会和正确处理好“五个重大关系”，推动教育强国建设行稳致远。

正确处理支撑国家战略和满足民生需求的关系，这一要求把教育强国的战略先导作用和根本价值追求有机统一起来，明确了教育强国建设的战略重点和最终目标。教育是强国建设、民族复兴之基，建设教育强国最终是办好人民满意的教育。处理好这一重大关系，就要把培养国家重大战略急需人才摆到更加突出位置，着力造就拔尖创新人才，推动实现高水平科技自立自强；聚焦解决教育发展不平衡不充分问题，不断满足人民群众更高质量更加多样的教育需求，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

正确处理知识学习和全面发展的关系，这是对教育教学规律和学生成长规律的深刻把握，为全面贯彻党的教育方针指明了方向。学习知识是学生的本职，在学习中增长见识、丰富学识，才能通晓天下道理、掌握事物发展规律。同时也要看到，全面发展是学生健康成长的内在要求，是培养造就堪当民族复兴大任的栋梁之才必须解决好的重大课题。处理好这一重大关系，必须全面提升教育教学质量，强化核心素养培育，夯实学生知识基础，健全德智体美劳全面培养体系，促进学生身心健康、全面发展。

正确处理培养人才和满足社会需要的关系，体现的是教育事业发展的实践要求，有利于增强人才培养的针对性、适配性和有效性。要深刻认识到，培养人才是教育的基本职能，而能否满足经济社会发展需要是衡量人才培养成效的重要标准。处理好这一重大关系，就要完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，顺应时代发展要求，动态调整学科专业，优化办学资源配置，完善学生实习实践制度，努力让每一位人才都能人尽其才、才尽其用、各得其所。

正确处理规范有序和激发活力的关系，这是做好学校管理、深化教育综合改革等工作的重要遵循。要深刻认识到，管理规范、秩序井然是有效开展教育教学活动的重要前提，精进不怠、活力迸发是学校应有的状态。从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力，在深化改革创新中激发教育发展活力。处理好这一重大关系，要完善学校管理体系，提升依法治教和管理水平，有效防范化解学校安全风险；要深化教育综合改革，以改革添动力、增活力，让广大教师潜心育人、大胆探索，让广大学生朝气蓬勃、追逐梦想。

正确处理扎根中国大地和借鉴国际经验的关系，这是建设教育强国的内在要求。扎根中国大地办教育是由我国历史、文化、国情决定的，是我们党发展教育事业的重要经验。同时，学习借鉴国际先进经验是建设教育强国的重要途径。处理好这一重大关系，要求我们坚定文化自信，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路，把握世界教育强国的共性特征和规律，博采众长、兼收并蓄，有效利用世界一流教育资源和创新要素，更好服务我国教育事业发展。

建设教育强国的蓝图已经绘就。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央决策部署，胸怀“国之大者”，强化使命担当，开拓创新、实干笃行，我们一定能不断开创教育事业发展新局面，一步一个脚印把建设教育强国的目标变为现实。

《 人民日报 》（ 2024年09月13日 02 版）

(责编：李昉、郝孟佳)