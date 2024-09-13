原标题：科普短视频开辟知识传播新渠道

不久前，暑期科普活动“抖音水火箭科学日”表演赛落幕。表演赛期间，来自全国各地的青少年和科技爱好者汇聚北京亦庄，成功发射多枚“自制火箭”，表演赛直播吸引了239万名网友线上观看。

此次活动历经近两个月的线上征集，共有1300多条视频投稿。其中7支优秀作品代表队受邀到北京参加表演赛。参赛的“自制火箭”造型、材质各异。

随着这些“自制火箭”在倒数声中升空，直播间网友纷纷留言表示：“中国少年的火箭太燃了”“兴趣是最好的老师”“为航天埋下了一颗种子”……

短视频带火科学实验

活动现场，92岁的中国科学院院士庄逢辰用手机记录下了发射时的景象。他在圆桌环节分享了自己与火箭的故事。1960年，他作为哈尔滨工业大学锅炉制造专业的教师前往苏联进修。次年4月，他看到苏联发射了世界上首艘载人飞船，之后便开始研究火箭发动机燃烧。

科普作家郑永春说，他见证了中国航天在高水平科技自立自强道路上的跨越式发展。而当天在场的孩子们，未来可能实现载人登月、火星采样等目标，中国航天也会在一代又一代人的接力中走到更领先的位置。

从“东方红”遨游太空，到“神舟”叩问苍穹，中国航天取得的成绩令人振奋。如何更好地启迪青少年的科学梦想，成为了科学老师们的一道“必答题”。

短视频成了他们探索的路径之一。

水火箭是入选小学科学课标的六大实验之一，其原理与真实火箭相同，制作上可繁可简。全国许多学校都举办过水火箭比赛，是科学实验中演示效果最好的类目。如今，水火箭也是抖音上最受欢迎的科学实验。据统计，2023年水火箭相关视频总数同比增长789%，该类视频创作者同比增长62%。

参加当天表演赛的怀化师范高等专科学校的航模队队长成思衡介绍：“我们选择水火箭作为推进器是因为材料便宜。我们在抖音上搜索到很多水火箭教程。依托这些教程，我们一点点摸索做了出来。”

在抖音科普创作者“科学老师王印”看来，教孩子们动手做水火箭，是航天科普与教育结合的重要方式。王印的水火箭视频，在抖音共获得200多万次点赞，吸引了许多老师和家长跟学。

广西桂林兴华科学教育研究院研发专员许辉拥有十余年的水火箭研究经验，线下培训过上千名物理和科学老师。他说：“水火箭是非常好的实践项目，能够把科学、工程、技术融为一体。王印老师用短视频带火了水火箭，各种有创意的水火箭被很好地展示出来。”

一线教师有了“云课件”

过去，科学实验教程主要采用文字和图片的形式。视频形式的教程使实验操作更直观，效果也更容易验证。这些视频成为一线教师的“云课件”，可以在课堂上随时给学生播放。同时，一些缺乏实验设备和经费的乡村学校老师，也能利用废弃的塑料瓶“复刻”和“升级”实验。据介绍，有老师在王印教程的基础上研发出了更简易版本的水火箭，开始了一场云端的科学接力。

《2023抖音科学实验数据报告》显示，目前抖音上已有473万个科学实验相关视频，累计收获492亿次播放，累计播放时长超过1629万分钟。按每堂课45分钟计算，相当于36.2万节实验课。2023年，抖音科学实验搜索数据同比增长230%。

短视频极大地降低了获取知识的门槛，拓展了科学普及的传统疆域，不仅拓展了知识生产的边界，也开辟了知识传播的新渠道。更重要的是，它降低了孩子们感知科学的门槛——通过短视频，科普创作者可以用最简单的方式、最便宜的价格、最方便的材料，让科学实验触手可及。

（记者 杨 雪）

(责编：郝孟佳、李昉)