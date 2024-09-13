原标题：我国首个脑血管病大模型问世

记者9月10日从清华大学附属北京清华长庚医院获悉，该院神经内科武剑团队主导研发的灵犀医学脑血管病专病大模型（以下简称“灵犀大模型”）于近日发布。作为我国脑血管病领域的首个医学人工智能大模型，它将为脑血管病的规范化诊疗、个性化治疗和临床研究带来新范式。

脑血管病是危害人类健康的重大慢性病之一，具有高发病率、高患病率、高死亡率和高复发率等特点。然而，由于医疗资源分布不均，部分地区仍然存在医生短缺、诊疗水平参差不齐等问题，导致患者无法得到及时有效的治疗。

灵犀大模型基于海量脑血管病临床医学数据构建，经过人工智能工程师和脑血管病专家历时半年的精心调训，具备卓越的专业概念理解、复杂推理和逻辑判断能力。它能提供精准的医疗指导和个性化治疗方案，提升规范化诊疗水平，提高医疗服务能力和效率，改善患者预后。

“医学人工智能的核心在于对海量数据进行深度挖掘和智能分析，大幅提升临床诊断和治疗的准确性与效率，在缓解医疗资源紧张和提升医疗服务水平方面具有巨大潜力和优势。”武剑说，灵犀大模型可通过连续交互，持续获取必要信息并作出精准判断，切实提升诊疗规范性。

（实习记者于紫月）

(责编：郝孟佳、李昉)