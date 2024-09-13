原标题：建设世界一流军医大学 培养德才兼备红色军医

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。今年4月23日，习主席视察陆军军医大学时强调，要深入贯彻新时代强军思想，全面落实新时代军事教育方针，面向战场、面向部队、面向未来，提高办学育人水平和卫勤保障能力，努力建设世界一流军医大学。习主席的一系列重要论述，为加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科提供了科学指引和根本遵循。

统筹推进教育科技人才体制机制一体改革是发展新质生产力的必然逻辑，必须坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，推动高质量建设发展。在迈向世界一流军医大学的新阶段，陆军军医大学立足“两个大局”、心怀“国之大者”，以培育时代新人为根本、以国家战略需求为牵引、以体制机制创新为突破、以加强学科建设为抓手，努力为如期实现建军一百年奋斗目标、加快把人民军队建成世界一流军队提供有力支撑。

一是坚持党的领导，牢牢把握正确办学方向。党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。历史充分证明，我国之所以能够在短时间内建成世界上规模最大的高等教育体系，最根本原因在于中国共产党的坚强领导。作为我军医学类高等教育院校、全军卫勤力量体系的重要组成部分，陆军军医大学有着光荣的历史传统。一代代陆医大人赓续红色血脉，忠实履行救死扶伤职责使命，在各个历史时期始终发扬红色传统，坚持党的领导，牢牢把握正确办学方向。

新时代加速推进“双一流”建设，必须把政治建校摆在首位。陆军军医大学破立并举狠抓党的建设和思想政治工作，坚持全面从严治校、强力正风肃纪。大学党委切实发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实作用，进一步明确办学思想和办学理念，全员重走红军长征路，开展“红色军医边关行”活动，整顿作风纪律，加强正规化管理，筑牢全校师生员工“听党话跟党走”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

培养德才兼备的新时代红色军医，是党和国家赋予陆军军医大学的崇高使命。学校坚持为党育人、为国育才，把提高人才培养质量作为各项工作的出发点和落脚点，因地制宜、因时制宜、因材施教，结合自身实际改进创新思想政治教育，坚持政治头脑与科技大脑一体强化、思政课程与课程思政协同育人、政治教员与政治干部一体建设，引导青年学员赓续红色军医血脉、涵养陆医大情怀、担当新时代重任，让“政治坚定、技术优良”成为陆医大特有的精神标识，确保建设世界一流军医大学底色不变、方向不偏、动力不竭。

二是坚持创新驱动，加快推进科技自立自强。要赢得军事竞争主动，必须下更大气力推进科技强军，坚持向科技创新要战斗力。要加强新兴领域预置，加强前沿学科建设，加强新型人才培养，推动新质战斗力加速孵化生成，进一步强化军事医学科研人员的为战意识，释放他们的创新潜能，让科技成果向备战打仗聚焦。

为激发创新活力、提升管理效能，陆军军医大学实施学术活动常态化管理，建立科研诚信自查机制，制定科技创新激励管理办法，完善“有组织科研”和“自主探索”双驱动的科研管理体制机制，在全校上下营造了浓厚的教战氛围、优良的研战环境、纯正的学战生态、鲜明的务战导向。

陆军军医大学牢固树立“军事医学部队一流、通用医学世界一流”标准，坚持研为战、研为教、训急用、战好用导向。紧密对接军队重大需求，精心组织重大科研项目申报、积极推进前沿科技创新平台建设，挂牌成立全军高原医学研究中心，获批建设教育部重点实验室、工程研究中心、医药基础研究创新中心等。紧密对接战场急需、部队急用，加强新域新质问题研究，狠抓重点方向、重点领域科研任务推进，系统构建陆军特色医学体系。在原创性基础研究和颠覆性技术突破方面取得多项成果：获国家科技进步奖一等奖7项、国家技术发明奖二等奖2项、国家自然科学奖二等奖2项，实现《细胞》《科学》《自然》等杂志主刊原创论著全覆盖，并在临床医学领域四大顶级医学期刊上发表了7篇原创性论著。

三是全面深化改革，促进高质量内涵式发展。党的二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图。作为教育、科技、人才的重要交汇点，高校应统筹推进育人方式、办学模式、治学策略等方面改革，打破原有体制机制中存在的壁垒，推动教育、科技、人才的深度融合与协同发展，形成强大创新合力。

一直以来，陆军军医大学通过全周期规划、阶段式发展、精准化支持，不断强化“旗帜”“标杆”意识，全面深化教育教学改革。注重体系布局优化学科专业，围绕重大贡献、重大平台、重大项目和国家军队急需，实施一流学科引领计划，强化学科建设龙头作用，着力构建层次清晰、相互支持、协同发展的学科专业体系。全面启动“人才特区”建设试点，深入推进“红医三才”工程建设，正式出台“1+1+X”人才制度体系，探索依托艰苦边远地区单位培养选留高学历人才新路子，拓宽军地联合引育人才途径，发挥育才“磁场效应”，释放引才“链式效应”。建立健全人才评价体制机制，坚持破“四唯”与“立新标”并举，开辟优秀青年人才职称评审“绿色通道”，实施高级专业技术职务“能上能下”，推动“放管服”改革，积极为科研人员松绑、减负、降压，让“尺子”更准、评价更优，培育崇尚科学、尊重创新、潜心研究、追求卓越的学术新生态。

教育培养人才、人才驱动创新、创新引领发展。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，陆军军医大学将持续瞄准备战打仗，在探索建设世界一流军医大学，培养德才兼备的新时代红色军医征程中，展现新作为、创造新业绩、作出新贡献、书写新篇章。

（陆军军医大学党委）

(责编：郝孟佳、李昉)