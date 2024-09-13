原标题：世界顶尖科学家协会奖揭晓

上海世界顶尖科学家发展基金会12日在沪举行新闻发布会，宣布2024世界顶尖科学家协会奖（以下简称“顶科协奖”）获奖名单。

2024顶科协奖“智能科学或数学奖”授予康奈尔大学计算机科学和信息科学讲席教授乔恩·克莱因伯格，“表彰他在计算机科学与社会科学交叉领域作出的开创性贡献，包括他在社会网络和算法公平性领域发挥的智识领导力”。

2024顶科协奖“生命科学或医学奖”授予约翰斯·霍普金斯大学医学院分子生物学与遗传学、神经科学和眼科学讲席教授，霍华德·休斯医学研究所研究员杰瑞米·内森斯，“表彰他在发现人类颜色视觉的基因、调控和可塑性，以及阐明导致失明的疾病机制方面作出的贡献”。

两位获奖者分别独享1000万元单项奖金。

顶科协奖是由世界顶尖科学家协会于2021年在上海发起创设、上海世界顶尖科学家发展基金会承办、红杉中国独家提供永久资金支持的面向全球科学家的科学大奖，设有“智能科学或数学奖”“生命科学或医学奖”两个单项奖。单项奖金金额1000万元人民币，最多可由4名获奖者分享，为全球奖金金额最高的科学大奖之一。

世界顶尖科学家协会奖致力于表彰那些已经获得重大发现、尚未得到顶尖国际科学奖项垂青的杰出科学家。

截至2024年，顶科协奖已评选三届，共有9位科学家获此殊荣，在全球科学界影响力稳步提升。（记者孟歆迪）

(责编：李昉、郝孟佳)